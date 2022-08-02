道期跌過百點 圓匯彈上130水平
2022年08月02日 16:27
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美匯指數報105.66；港匯見7.8496；離岸人民幣(CNH)報6.7695；美元兌日圓報130.95；歐元處1.0230；英鎊報1.2197。金價報1,771美元。布油跌1.21%，至98.84美元，紐油處93.08美元。比特幣企2.2萬美元。道指期貨跌116點。
●恒生指數全日收報19,689點，跌476點或2.36%。國企指數收報6,702點，跌174點或2.54%；科技指數收報4,194點，跌129點或3.01%，主板成交1,180億港元。騰訊跌至288元的超過3年半低位，全日收報295元，跌1.53%。港交所跌3.3%；滙豐控股回吐1.63%，收報51元。https://bit.ly/3zLFDyF
●台海局勢緊張，滬深兩市收挫逾2%，滬綜指失守3,200點。https://bit.ly/3brChr9
●神話破滅？亞洲獨角獸估值大跌，半年冧價40%。
●澳洲央行再加息半厘，符預期。
●「缺芯」持續！全球車市今年累計減產逾281萬輛。
●南韓通脹升至6.3% 再創近24年高峰。
●埃利安：美股反彈與經濟現況不吻合。
●Apple傳發債55億美元，用於回購及派息。
●佩洛西亞洲之行引發金融市場焦慮。
●科技女股神：美國經濟已陷入衰退。
●農用設備商警告：全球穀物短缺將持續到明年。
●中國經濟：
-PCAOB主席：中概股退市難阻美方審查會計底稿。
-中國褐皮書：內地經濟7月份進一步惡化。
-傳內地非硬性要求達成今年經濟增長5.5%目標。
●報告：本港95%消費者憂通脹，過半數會改變消費習慣。
●羅兵咸永道：本港全年零售總額有望增長5%。