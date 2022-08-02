【產經直播】地緣局勢緊張　港股繼續尋底？

港股周二(2日)一開市便失守二萬關，低開222點後，跌幅逐步擴大，最多跌650點，最終收報19,689點，跌476點。中美關係再度緊張，有傳美國眾議長佩洛西將於今晚到訪台灣，打擊中、港股市，港股短期內有得震冇得瞓？

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