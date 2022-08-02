【產經直播】地緣局勢緊張 港股繼續尋底？
2022年08月02日 16:42
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港股周二(2日)一開市便失守二萬關，低開222點後，跌幅逐步擴大，最多跌650點，最終收報19,689點，跌476點。中美關係再度緊張，有傳美國眾議長佩洛西將於今晚到訪台灣，打擊中、港股市，港股短期內有得震冇得瞓？
騰訊(00700)繼續腳軟，儘管有「中國巴菲德」之稱的段永平增持10萬股騰訊ADR，但跟網易(09999)暫未有遊戲獲納入8月版號，騰訊股價盤中低見逾3年半低位288元，收市仍跌1.5%，報295元，在南非股東持續減持下，騰訊仲要跌多浸？
多家車企公布7月份交付量，理想汽車(02015)上月交付10,422輛理想ONE，按年增長21.3%；同期蔚來(09866)交付10,052輛汽車，按年增長26.7%；而小鵬(09868)上月亦交付11,524輛智能電動車，按年增長43%；但這3隻造車新勢力股價何解不升反跌？
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