利福中國半年溢利急插逾83%　上海久光中心蝕逾億

根據業績報告表示，公司將業務倒退歸因於內地嚴厲的防疫措施，其業務的主要基地上海，為抗疫於4月及5月封城兩個月。期間措施包括強制隔離、暫停營業或縮短餐廳、零售店及娛樂場所的營業時間。公司上海及蘇州店舖以及上海久光中心已根據政府的防控措施暫停營業，以及縮短若干期間的營業時間，令其業務嚴重受阻，倘撇除上海久光中心的收入貢獻，集團於期內的收入將按年下降38.5%，而上一財政年度同期則按年增長34.6%。

銷售成績方面，所得款項總額由一年前的17.65億元按年減少38.4%至10.87億元。倘撇除上海久光中心的銷售貢獻，銷售所得款項總額更下降達44.5%。

溢利下跌則主因集團業務營運嚴重受阻導致銷售額下降，以及向業務夥伴授出豁免有關的保底銷售佣金及租金；另外，上海久光中心錄得虧損1.16億元，乃由於上述防疫措施令收入減少，加上於其開始經營後相對收入較高的營運開支，尤其是折舊及攤銷費用，以及不能再資本化的融資成本。此外，也因為利息收入減少1,230萬元，以及並無去年同期錄得的租賃修改收益1,700萬元。