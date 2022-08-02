【命懸一線】台海倘衝突　將毀滅全球供應鏈？

外媒報道，中美因台灣問題僵持之際，全球一條繁忙的海運航道風險加劇也引起關注，即使是小小的波瀾也能在供應鏈中掀起大浪。

台灣海峽是船舶從中國內地、日本、南韓和台灣駛向西方的主要航道，貨物源源不斷地從亞洲製造業中心運往歐洲、美國及途徑的其他港口。數據顯示，今年全球近一半的貨櫃船隊以及88%的最大船舶(按噸位計)經由這條航道。

任何影響到台灣海峽的行動，都將再次打擊全球航運。自疫情爆發以來處處遇阻的供應鏈，今年又受到烏克蘭戰爭和中國抗疫封控措施的衝擊。

周二(2日)台灣Taiex運輸指數跌幅高達3.2%，是台灣基準股指中表現最差的細分指數之一。台灣航空公司長榮海運跌幅高達3.7%。

長期以來台灣一直是中美關係的摩擦點，美國眾議院議長佩洛西預計將於周二訪問台灣，加劇了緊張局勢。中國表示美國這位第3號人物若執意訪台，會面臨嚴重後果。

美國國家安全委員會發言人John Kirby周一(1日)詳細介紹了美國預計中國對佩洛西之行可能採取哪些行動，其中包括向台灣海峽發射飛彈，提出法律主張，發起新的軍事行動。台灣上一次重大危機發生在1995至1996年，當時中國向台灣外海試射飛彈，時任美國總統克林頓派出兩個航母戰鬥群前往該地區。

從俄羅斯封鎖烏克蘭黑海港口這事件可吸取到教訓，地區衝突可波及全球，影響大宗商品市場並推高價格。考慮到航經台灣海峽的船舶數量，即使是略微受阻，也可能會對運往美國的聖誕旺季期間的全球貿易產生影響。

今年首7個月，全球5,400艘在運貨櫃船中約有48%航經台灣海峽，服裝、家電、手機和半導體源源不斷運往全球各地。如果僅考慮最大船舶中的首10%，途徑台灣海峽的船隻便佔到88%。