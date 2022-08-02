【衝突升溫】美國監管揚言追究中概股　迫晶片大廠「歸邊」

美國眾議院議長佩洛西訪台引發軒然大波！中美正因為此事而劍拔弩張之際，一場沒有硝煙的大戰其實已於金融及科技領域打響。近期鬧得沸沸揚揚的中概股退市風波繼續升級，美國上市企業會計監督委員會(PCAOB)更表示，就算內地企業選擇從美股退市，都無法阻止監管機構「追責」，誓要獲取其審計底稿。與此同時，美國亦透過晶片法案進一步打壓內地的半導體產業，迫使其他地區的晶片廠「歸邊」美國。

PCAOB主席Erica Williams接受外媒訪問時說︰「就算一家公司自願從紐交所或納斯達克退市，也不能阻止PCAOB的審查工作。」她的言論意味該機構的監管調查具有一定的追溯期，更揚言︰「就算一家公司決定在今年退市，對我們而言都無關緊要，因為我只需要知道去年其是否存在欺詐。」惟她未肯透露追溯期的具體時間，並指根據2020年通過的《外國公司問責法》中並未設置時間限制。

滴滴雖退市 恐再中招

儘管她未有點名任何一家企業，但目前於美國證交會(SEC)的「確認除牌名單」上，因數據安全問題遭內地監管部門勒令整改、今年6月已從美股「自願退市」的網約車公司滴滴出行依然在列，意味其仍可能遭美國監管部門窮追不捨。

為試圖避過退市威脅，一些中概股選擇改聘美國審計師為公司審計業績，Williams直言此舉無意義，因PCAOB的決定是基於中國內地及香港作為「司法管轄區」是否遵守了美國的審計要求，而非按個別公司作出決定。

除了金融戰線火熱外，還有更重要的科技戰！近日美國國會通過了520億美元晶片法案，以資助半導體企業在本土設廠。不過，該法案同時限制了獲得補貼的廠商，不可在內地投資28納米以下製程技術，變相強迫企業要在中美之間「歸邊」，明顯是打壓內地科技產業的又一舉措。另外，市場亦傳出美國正考慮限制內地記憶體晶片製造商出口，一旦實施，將是首次針對內地生產沒有軍事用途的晶片，把所謂保護國家安全提升至更廣泛層面。

台積電三星去向惹關注

市場研究機構TrendForce指出，晶片法案將導致地緣政治風險升溫，因目前於中美兩地同時投資擴產或建廠的半導體公司僅有台資的台積電與韓資的三星，後續對這兩家公司內地業務的影響值得關注。另外，美國或擴大對內地出口的半導體生產設備禁令，不僅影響內地先進製程晶片的研發，連帶對40納米及28納米等主要成熟製程擴產也可能遭波及。

在中美爭端不斷升級的大環境下，南韓全國經濟人聯合會(FKI)調查發現，86%的南韓企業認為在中國的經營環境與10年前相比有所惡化，其中18%企業指原因在於中美貿易爭端，20%表示在華曾遭到歧視，另外38%認為是內地政府本身的政策風險。

目前內地正施壓南韓，以阻止其加入美國主導、成員還包括日本和台灣的「晶片聯盟」(Chip 4)，這使南韓難以抉擇，因為與美國的合作雖至關緊要，但內地半導體市場也同樣不容忽視。南韓產業經濟貿易研究院(KIET)報告指出，鑑於美國有能力利用其來源技術控制外國晶片的生產，故一旦南韓不參與Chip 4，其半導體生產可能面臨麻煩。