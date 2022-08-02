阿爾法企業組合資公司經營Bubs商標

阿爾法企業( 00948 )公布，全資附屬公司愛麗絲貿易與Bubs Australia成立一間合營企業，即Bubs Supreme Partner Pty Ltd(合營公司)。該公司由愛麗絲貿易擁有49%及由Bubs Australia擁有51%，並作為Bubs IP Pty Ltd所擁有「Bubs Supreme」名下若干商標的獨家被許可人而經營。

合營公司與Bubs IP訂立商標許可契據，並獲Bubs IP授權於中國內地、香港、澳門及台灣使用Bubs商標的獨家、免專利權費及可轉授許可，以供用於廣告、營銷及分銷Bubs Australia或其聯屬公司所生產及供應的嬰幼兒營養產品。許可屬永久許可，除非根據商標許可契據的條款提前終止，且在未經Bubs IP的同意下可由合營公司轉授予愛麗絲貿易；或Bubs IP，並可不經合營公司同意由Bubs IP進一步轉授予Bubs Australia及其附屬公司。

於Bubs IP向合營公司授予Bubs商標的許可權後，合營公司將Bubs商標的使用許可相應轉授予愛麗絲貿易，於獲准屬地內按非獨家、免專利權費及永久基準用於廣告、營銷及分銷Bubs產品。