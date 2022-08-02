移民盤蝕賣成常態！北角兩房4年帳面輸錢離場

再有移民盤蝕讓沽貨個案，北角樂嘉中心兩房單位，原業主已移民離港，為免繳交有關的物業稅項，累減68萬元，以770萬元沽貨，持貨約4年帳面蝕約10萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林龍南透露，北角樂嘉中心1座低層C室，實用面積約537方呎，兩房間隔，有裝修，放盤兩個月，叫價838萬元，後減至800萬元，最終售770萬元，呎價約14,339元，原業主已移民離港，為免繳交有關的物業稅項沽貨，持貨約4年帳面蝕10萬元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角康澤花園D座中層6室，實用面積約532方呎，兩房設計，有裝修，成交價880萬元，呎價約16,541元，原業主2013年2月以735萬元購入，持貨約9年帳面獲利145萬元，期間單位升值約20%。

●世紀21北山嚴智贇指，北角莊士維港軒高層B室，實用面積約333方呎，兩房間隔，望維港海景，成交價約750萬元，呎價約22,523元，新買家為區內首置上車客。

●美聯蔡玉峰稱，鰂魚涌南豐新邨5座頂層連天台特色戶，實用面積約391方呎，獲同區用家承接，議價後減價約40萬元，以620萬元成交，呎價約15,857元。

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九龍區

●利嘉閣李啟昌表示，長沙灣宇晴軒6座極高層G及H室相連特色戶，實用面積分別約466方呎及484方呎，合共約950方呎，套三房連工人房間隔，新近以1,950萬元易手，呎價約20,526元。

●中原許永生指，長沙灣宇晴軒1座高層F室，實用面積約485方呎，兩房間隔，最初開價950萬元，議價後最終以905萬元易手，呎價約18,660元，新買家為外區客，見近日樓價回落即入市自用。

●美聯黃育強透露，西南九龍匯璽II第5B座中層D室，實用面積約354方呎，一房間隔，議價8萬即獲承接，成交價800萬元，調減僅約1%，呎價約22,599元，原業主於2018年9月以812萬元購入，是次轉手帳面蝕讓12萬離場。

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新界區

●美聯黃麗貞表示，將軍澳君傲灣2座高層G室，實用面積約438方呎，兩房間隔，原業主為方便兒子上學，決定放盤換樓，6月放盤叫價968萬元，其後降至890萬元及850萬元，終獲計劃結婚之外區客承接，成交價840萬元，呎價約19,178元。

●利嘉閣鄭健沐指，將軍澳帝景灣6座低層C室，實用面積約596方呎，兩房連士多房間隔，享少海景，新近以1,085萬元易手，呎價約18,205元，原業主於2015年6月以約797萬元一手購入，持貨約7年帳面獲利約288萬元，物業升值約36%。

●利嘉閣林靖羲稱，將軍澳日出康城LP6第1座中低層D室，實用面積約906方呎，套三房連工人套房及儲物室間隔，望海景，減價50萬至1,430萬元易手，呎價約15,784元，原業主2019年4月以約1,439.5萬元一手購入，因移民放盤，持貨約3年帳面蝕讓。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳公屋景林邨景榆樓中層7室，實用面積約443方呎，原業主本月初放盤於未補價第二市場叫價298萬元，累減43萬元，獲區外綠表買家以255萬元購入，呎價約5,756元。

●利嘉閣王亦俊指，將軍澳新都城2期8座高層E室，實用面積約441方呎，兩房間隔，以740萬元易手，呎價約16,780元，原業主2008年以約240萬元購入，持貨約14年帳面獲利約500萬元，期內物業升值約2.1倍。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢綠怡花園16座B室，實用面積約1,096方呎，套四房間隔，原先叫價1,350萬元，減170萬至1,180萬元連車位沽出，減幅約12.6%，呎價約10,766元，低市價約8%。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山天宇海6A座高層B室，實用面積約694方呎，套三3房間隔，望園景，放盤1個月，原先叫價1,000萬元，減120萬元，獲買家880萬元承接，減幅約12%，呎價約12,680元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區7月共錄約57宗二手買賣，對比6月錄約80宗減少，其中翠擁華庭6座中層B室，實用面積約816方呎，套三房間隔，開價約1,000萬元，議價後以988萬元易手，呎價約12,108元，新買家為用家。

●中原黎宗文稱，沙田欣廷軒3座高層B室，實用面積約419方呎，兩房間隔，放盤時開價約780萬元，日前議價後以720萬元易手，呎價約17,184元，原業主則於2010年以293萬元購入，持貨12年帳面獲利約427萬元，期內升值約1.46倍。

●世紀21奇豐周晉廷透露，粉嶺中心G座低層8室，實用面積約368方呎，兩房間隔，望內園景，原先開價498萬元，放盤兩個月，減價38萬，獲街坊客以460萬元承接自用，減幅約7.6%，呎價約12,500元，創該屋苑今年做價新低。

●中原王勤學表示，踏入八月元朗區速錄兩宗二手買賣，包括祥發大廈低層E室，實用面積約398方呎，兩房間隔，叫價470萬元，零議價下售出，呎價約11,809元，新買家為上車客。

●中原譚秀琼指，元朗錦綉花園7月共錄約7宗二手買賣，屋苑F段1街單號屋，實用面積約1,035方呎，放盤開價約1,380萬元，議價後以1,243萬元沽出，呎價約12,010元，新買家為用家。

●祥益黃肇雯表示，天水圍居屋天盛苑A座高層2室，實用面積約594方呎，三房間隔，區內綠表客因熟悉區內環境，加上原業主有意移民，故累減35萬元，未補價第二市場售425萬元，呎價約7,155元，稍低於市價。

●祥益袁思賢稱，屯門海翠花園1座中層E室，實用面積約609方呎，兩房連套廁設計，原業主有意儘快售出物業，7月中旬開始放盤，累減逾40萬元，獲區內上車客以656.8萬元即睇即買，作自住用途，呎價約10,785元。

●中原謝家偉表示，荃灣海之戀10座低層D室，實用面積約512方呎，兩房間隔，享內園及海景，今年初開始放盤叫價1,170萬元，初時因為有租客而未能睇樓，租約本月到期，租客願意開門睇樓，議價後以1,045萬元成交，呎價約20,410元。

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