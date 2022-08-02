英若周四僅加息0.25厘　鎊匯勢下試一算

外媒報道，作為英國央行的英倫銀行至關重要的會議雖臨近(本周四)，但英鎊交易員對央行的經濟展望卻無法寄託信任，因為政府馬上就要換首相了。

直到執政的保守黨9月5日宣布新領導人，英國的財政前景才會有眉目，因為最終決選的兩位候選人在減稅和舉債問題上的看法截然不同。這給本就對英倫銀行周四加息0.25厘還是0.5厘拿不準主意的市場帶來了更多困惑。

雖然最近幾周英鎊出現上漲(部分因為加息0.5厘的可能性)，但依舊是俄羅斯入侵烏克蘭以來表現第二差的主要貨幣。倘若英倫銀行不效仿其他央行大幅加息抗通脹，英鎊可能會跌向歷史低位。

Royal London Asset Management利率和現金業務主管Craig Inches說：「他們應該像聯儲局一樣加息0.5厘或一厘，但他們在8月可能只會加息0.25厘。眼下利率決定匯率，如果英倫銀行繼續加息0.25厘，英鎊兌美元很快就會到平價。

英鎊目前在1.22美元附近，上月曾從跌破1.18美元。英鎊今年以來仍下跌近10%，僅跑贏日圓，因俄烏戰爭推高了能源和食品成本，加劇了英國脫歐後的供應中斷。