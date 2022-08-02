新盤UPDATES：新界一手盤周六對撼決勝負

一手市場多個新界盤同期推售，其中屯門項目及粉嶺項目連日加推後，均落實將於周六開售正面對撼，而推售單位共涉及666伙，推售單位伙數為逾7個月來最多的周末。

●屯門兆康NOVO LAND第1A期周六賣348伙

新地代理總經理陳漢麟稱，新價單單位實用面積213至701方呎，包括38伙開放式戶、18伙一房伙、81伙兩房戶及31伙三房戶，折實售價介乎336萬至965.43萬元，折實呎價由12,996至16,289元。按定價計，整批單位市值約11.7億元。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway周六悉數推售318伙

據銷售安排顯示，發售當日會分3節時段揀樓，最優先的P組買家，為該集團的合資格員工組別，但每位買家只可選購1伙。其次的A組大手買家須購2至4伙，最後的B組可購1伙至2伙。

●啟德尚‧珒溋三房售2,068萬元

●上環CAINE HILL連沽3伙

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，上述三個單位分別為28樓A、C、D室，實用面積介乎197至289方呎，成交價由約686.5萬至約957.5萬元，成交呎價由32,772至34,846元。當中，28樓A室，實用面積289方呎，一房間隔，以約957.5萬元售出，呎價33,131元。

●大埔白石角海日灣連天台戶招標售1,859萬元

大埔白石角海日灣最新沽出COURT C 第1座17樓及天台A室，實用面積794方呎，三房間隔，連1,044方呎天台，透過招標以1,859.9萬元成交，呎價約23,424元。

●元朗錦田北PARK YOHO Milano推2伙連天台戶招標

新地的元朗錦田北PARK YOHO Milano，上載銷售安排第27號，周六(6日)起招標發售2伙連天台戶，包括33A座16樓A室，實用面積1,005方呎，三房間隔，連645方呎天台。另35A座15樓A室，實用面積1,273方呎，四房間隔，連129方呎平台及998方呎天台。兩伙單位將於當日上午10時招標，同日晚上7時截標。