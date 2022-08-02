新盤UPDATES：新界一手盤周六對撼決勝負
2022年08月02日 21:32
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一手市場多個新界盤同期推售，其中屯門項目及粉嶺項目連日加推後，均落實將於周六開售正面對撼，而推售單位共涉及666伙，推售單位伙數為逾7個月來最多的周末。
●屯門兆康NOVO LAND第1A期周六賣348伙
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第1A期，早前首輪銷售旋即沽清，新地副董事總經理雷霆表示，項目今(2日)加推5號價單，提供168伙，折實平均呎價約14,392元，並同步落實周六(6日)第二輪發售348伙，包括336伙價單發售及12伙特色戶招標出售。雷霆續指，新一批屬原價加推，並形容為「繼續輕鬆價」，對接下來銷情有信心。
新地代理總經理陳漢麟稱，新價單單位實用面積213至701方呎，包括38伙開放式戶、18伙一房伙、81伙兩房戶及31伙三房戶，折實售價介乎336萬至965.43萬元，折實呎價由12,996至16,289元。按定價計，整批單位市值約11.7億元。
●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway周六悉數推售318伙
個別新盤收票反應理想，發展商再度加推單位。恒基地產(00012)旗下的粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，落實周六(6日)悉數發售3張價單單位共318伙，包括32伙開放式單位、238伙一房單位、36伙兩房單位及12伙三房單位。
據銷售安排顯示，發售當日會分3節時段揀樓，最優先的P組買家，為該集團的合資格員工組別，但每位買家只可選購1伙。其次的A組大手買家須購2至4伙，最後的B組可購1伙至2伙。
●啟德尚‧珒溋三房售2,068萬元
龍湖集團(00960)發展的啟德尚‧珒溋，新近沽出第2座35樓A室，實用面積752方呎，三房間隔，成交價為2,068萬元，呎價為27,500元。
●上環CAINE HILL連沽3伙
恒基地產(00012)上環CAINE HILL周二(2日)錄得同一組買家斥資約2,578萬元連購同層3伙單位，包括2伙一房戶及1伙開放式戶。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，上述三個單位分別為28樓A、C、D室，實用面積介乎197至289方呎，成交價由約686.5萬至約957.5萬元，成交呎價由32,772至34,846元。當中，28樓A室，實用面積289方呎，一房間隔，以約957.5萬元售出，呎價33,131元。
●大埔白石角海日灣連天台戶招標售1,859萬元
大埔白石角海日灣最新沽出COURT C 第1座17樓及天台A室，實用面積794方呎，三房間隔，連1,044方呎天台，透過招標以1,859.9萬元成交，呎價約23,424元。
●元朗錦田北PARK YOHO Milano推2伙連天台戶招標
新地的元朗錦田北PARK YOHO Milano，上載銷售安排第27號，周六(6日)起招標發售2伙連天台戶，包括33A座16樓A室，實用面積1,005方呎，三房間隔，連645方呎天台。另35A座15樓A室，實用面積1,273方呎，四房間隔，連129方呎平台及998方呎天台。兩伙單位將於當日上午10時招標，同日晚上7時截標。