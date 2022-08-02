調查：內地經濟疲弱　或與企業憂防疫政策有關

正當外界揣測中國今年國內生產總值(GDP)按年增速勢難達標之際，據報內地定調今年初制訂約5.5%的經濟增長目標僅具指導意義，並非必須達成的硬性目標。研究機構中國褐皮書國際(CBB International)發表最新調查亦顯示，7月內地經濟進一步疲弱，或與企業不相信內地「清零」防疫政策結束有關。惟上月地方債已明顯提速發行，將為下半年財政主要發力點。

外媒消息指，內地政府上周在幹部會議上曾指，各種影響經濟的特殊因素疊加下，今年經濟增長不是一個必須達到的數字，各地方的發展目標同樣也僅具指導意義，不作為評估考核官員政績的標準，卻提醒各地不能存在「躺平」想法，在防疫和穩增長仍要盡力而為。

零售業重災 現倒閉潮

市場似乎亦未確信封控最差時期已過，CBBI引述調查數據指，內地7月的工廠產出和新訂單增長放緩至2020年中以來新低，零售業就業也創兩年多來最差；製造商和零售商被壓抑的信貸需求有所緩解，同時服務企業貸款申請遭拒率亦見大升等。該機構首席經濟師Derek Scissors認為，零售業受到的衝擊最大，直言零售業正出現倒閉潮。CBBI更警告，要小心內地經濟反彈的說法或存在落差。

為及時調整財政收支平衡壓力，財政部發布進一步加強國有金融企業財務管理的通知，提到加強財務預算管理，合理控制費用開支；金融企業應牢固樹立過「緊日子」思想，以成本管控為中心，嚴格預算管理、強化內部控制，對非必要費用支出應減盡減，避免鋪張浪費等。

上月地方發債逾4千億

當局有關負責人明言，對防範金融風險有3大要求，包括強化境外投資管理，有效防範跨境資產風險。金融企業境外投資決策要建立「全流程、全鏈條」管理機制，事前要實施盡職調查。而有別於規範金融企業，官媒指今年首7個月新增地方債共發行4.12萬億元人民幣，單計7月發行4,063億元人民幣，超過此前計劃發行規模。