美股道指挫266點　Uber升13%

經歷了上周超大型科企放榜後，美股反彈勢頭稍緩，道指跌266點，至32,532點；標指跌20點，至4,097點；以科技股為主的納指跌36點，至12,332點。著名經濟學家、安聯首席經濟顧問埃利安更警告，此前股市的反彈與經濟情況背道而馳；多家華爾街大行也認為股市尚未觸底。港股外圍方面，恒指夜期升69點，報19,666點，低水23點。

埃利安表示，7月股市的反彈主要由於估值回調，加上一些技術指標訊號吸引了投資者重新入市，惟這種情況缺乏基本因素支持。他認為，未來企業盈利的基本面很大程度上取決於兩大因素，一是通脹在經濟下行的過程中會否持續，二則是衰退的程度會有多深，這兩點目前仍難以斷言。

美國銀行美股策略主管Savita Subramanian表示，雖然最近公布的上市公司業績整體表現勝預期，為市場帶來驚喜。然而，受通脹影響較大的消費類股份仍未公布業績，後市可能仍有下跌的風險。她強調，現時仍是企業下調績預測的早期階段，故此前於6月的股市低位明顯不會是谷底。

她解釋，在之前5次經濟衰退中，標指幾乎都是在企業盈利預期廣泛下調後才見底，而熊市則要待聯儲局減息後才結束，一般至少需時6個月，即大約會在明年第三季。此前摩根士丹利亦多次警告美股的反彈短癮，並指股市尚未完全反映衰退的風險。

本港虛擬銀行天星銀行的投資方之一、尚乘集團旗下尚乘數科股價續升，一度漲逾27%，高見942.84美元。

網約車公司Uber公布截至6月底止一季業績，期內收入達80.73億美元，按年升1.05倍，遠勝市場預期；淨虧損26.01億美元，按年由盈轉虧，其中包括自動駕駛公司Aurora、東南亞網約車公司Grab及印度外賣平台Zomato的投資帳面虧損17億美元。Uber上季訂單總額達290.78億美元，按年大增32.77%，並指引本季度訂單總額介乎290億至300億美元。由於收入增長好過預期，公司股價曾漲13.05%。

道指藍籌股、重型工程器械生產商卡得彼勒宣布，上季收入按年增11.03%至135.39億美元；淨利潤按年升18.4%至16.73億美元。受退出俄羅斯業務影響，其於歐洲、非洲及中東地區收入按年下跌約3%，該公司股價曾挫5.29%%。

圖像社交應用程式Pinterest上季收入按年升8.59%至6.65億美元，遜預期；淨虧損達4,307.6萬美元；季內全球月活躍用戶按年大跌5%，至4.33億人。雖然該公司業績並不理想，惟其股價於周二早段曾漲15.46%，原因是以維權投資者風格而聞名的基金公司Elliott Management，最新確認成為Pinterest的最大單一股東，令市場有所憧憬。