美股全線下挫　道指收跌402點

美國眾議院議長佩洛西到訪台灣，令中美關係變得緊張，投資者入市轉趨審慎。美國股市周二(2日)下挫。道指收報32,396點，跌402點或1.23%；標指收報4,091點，跌27點或0.67%；以科技股為主的納指好淡爭持，全日收報12,348點，跌20點或0.16%。

對於後市，著名經濟學家、安聯首席經濟顧問埃利安更警告，此前股市的反彈與經濟情況背道而馳；多家華爾街大行也認為股市尚未觸底。

埃利安表示，7月股市的反彈主要由於估值回調，加上一些技術指標訊號吸引了投資者重新入市，惟這種情況缺乏基本因素支持。他認為，未來企業盈利的基本面很大程度上取決於兩大因素，一是通脹在經濟下行的過程中會否持續，二則是衰退的程度會有多深，這兩點目前仍難以斷言。

美國銀行美股策略主管Savita Subramanian表示，雖然最近公布的上市公司業績整體表現勝預期，為市場帶來驚喜。然而，受通脹影響較大的消費類股份仍未公布業績，後市可能仍有下跌的風險。她強調，現時仍是企業下調績預測的早期階段，故此前於6月的股市低位明顯不會是谷底。

她解釋，在之前5次經濟衰退中，標指幾乎都是在企業盈利預期廣泛下調後才見底，而熊市則要待聯儲局減息後才結束，一般至少需時6個月，即大約會在明年第三季。此前摩根士丹利亦多次警告美股的反彈短癮，並指股市尚未完全反映衰退的風險。