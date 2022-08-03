Robinhood宣布裁減23%員工　上季收入遜預期

曾受美國散戶推崇的交易平台Robinhood周二(2日)宣布，將裁減23%員工，所有部門的員工均受影響，主要集中在營運、銷售和項目管理等職能部門。

Robinhood股價盤後一度急跌後喘穩，報9.15美元，跌0.87%。

公司稱，裁員主要是因為看到宏觀環境進一步惡化，通脹率達到40年高位，此外還有加密貨幣市場急劇調整，這進一步減少了客戶交易活動和託管資產。

同時，公司還將精簡治理架構，降低跨部門合作的成本，以及撤消多餘的職位。公司並將轉變為總經理負責制架構，總經理將對各個業務承擔廣泛責任。

Robinhood同日公布第二季業績，收入按年增6%至3.18億美元，低於市場預期的3.21億美元；淨虧損2.95億美元，較之前一季虧損收窄25%，每股虧損34美仙。

期內，公司每月活躍用戶數1,400萬個，不及市場預期的1,550萬個。

公司並宣布，紐約金融監管機構對Robinhood的加密子公司處以3,000萬美元的罰款，此前紐約金融監管機構稱Robinhood違反了反洗錢和網絡安全規則，而這是公司面臨的最新巨額罰款。