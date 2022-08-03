陳錦興：百威亞太有望回升

百威亞太公中期股東應佔溢利6.25億元美元(下同)，按年增長24.25%，不派息。股東應佔正常化溢利則為5.75億元，按年增長10.58%。單計第二季，股東應佔溢利3.23億元，按年增長19.63%。股東應佔正常化溢利則為2.71億元，按年降4.58%。

上半年總銷量下降1.4%，但得益於高端化策略及收入管理策略，每百升收入上升4.2%，整體實現了營收和獲利增長。其中，中國地區受疫情影響，銷量及收入於第二季度分別下跌6.5%及4.9%。渠道調整於4月達到頂峰，5、6月開始好轉，6月銷量已恢復高單位數增長，而高端及超高端產品組合錄得雙位數增長。南韓二季度表現強勁，銷量實現高個位數增長，每百升收入實現高個位數增長，主要受惠於凱獅和HANMAC等核心品牌的價格提升7.7%。印度高端及超高端產品組合合計銷量翻倍，實現穩健的收入和除息稅折舊攤銷前盈利增長。

集團毛利率面臨壓力，但透過節約營業費用，第二季正常化EBITDA減少5.6%，上半年整體微增0.4%，優於市場預期。

百威作為高端啤酒的領軍品牌，因內地高端消費受疫情影響較普通消費少，業績表現優於預期。今年3月初股價一度升上25.4港元見頂後持續回落，於今年5月曾跌至18.52元後見底，現正重新升軌，建議22.5港元買入，暫上望阻力位26元，跌破支持位20.5元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)