道指挫402點　金價偏軟

●踏入亞洲時段，美匯指數企106.25；港匯弱見7.8498；離岸人民幣(CNH)報6.7782；美元兌日圓報133.44；歐元見1.0163，英鎊報1.2155。金價偏軟，跌至1,759.3美元水平。油價窄幅上落，布油又跌穿100美元，報99.64美元，紐油報93.69美元。比特幣微跌至2.3萬美元。道指期貨升44點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水130點。

●港匯於紐約交易時段觸發弱方兌換保證水平。金管局承接13.11億港元沽盤，以捍衛聯匯制度。於周四(4日)，銀行體系結餘將減少至1,434.54億港元。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報19,736點，升46點或0.24%。

●即月恒生指數夜期收報19,810點，升213點，高水121點，成交37,439張。

●美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，聯儲局在9月加息0.5厘將是合理，但加息0.75厘也無可厚非。

●美國三藩市聯儲銀行行長戴利表示，聯儲局對抗通脹之路「遠未結束」，該局官員們堅定致力於維持物價穩定。

●AMD第二季收入按年增70%至65.5億美元，連續8個季度創紀錄新高，並好過市場預期的65.3億美元；調整後每股盈利1.05美元，按年增67%，符合市場預期。

●曾受美國散戶推崇的交易平台Robinhood周二宣布，將裁減23%員工，所有部門的員工均受影響，主要集中在營運、銷售和項目管理等職能部門。

●紐約9月期油收報每桶94.42美元，升53美仙或0.56%；布蘭特10月期油收報每桶100.54美元，升51美仙或0.51%。

●紐約12月期金收報每安士1,789.7美元，升2美元或0.11%，交投最活躍的合約連續5日上漲。

●英國富時100指數收報7,409點，跌4點或0.06%；法國CAC指數收報6,409點，跌27點或0.42%；德國DAX指數收報13,449點，跌30點或0.23%。

●美國勞工部周二發表JOLTs調查報告，6月職位空缺數降至1,069.8萬個，遠低於預期1,100萬個，降至去年9月以來新低，意味經濟壓力不斷擴大下，勞動力市場緊張程度有所緩解。