One Innovale盡佔北部都會區先機　入場費僅296萬元起

由港府於去年提出，發展佔地面積廣達約300平方公里的北部都會區，銳意將包括元朗及北區兩個地方行政區發展成為一個具規模的城市空間；而由恒基地產發展、位據粉嶺北新發展區的首個全新大型住宅項目One Innovale正式觸目登場！

One Innovale由5座住宅大樓組成，提供開放式至三房半戶型，第一期A+B座名為One Innovale‧Archway，共提供603伙，預計關鍵日期為2023年3月31日，樓花期僅8個月。

發展商公布首批推出123伙，折實平均呎價約14,168元，當中有112伙售價低於500萬元，2伙樓價更在300萬元以下，如開放式單位入場費僅296.2萬元，呎價13,106元。項目首天已接獲逾1,600張入票，超額認購逾12倍，*由於市場反應熱烈，決定第二度加推123伙，其中有7伙折實價低過400萬元，*有興趣的買家心動不如馬上行動！

傳統智慧多次引證新發展區的規劃及配套將更加優勝，One Innovale盡佔先機，地理位置優越，坐落於北部都會區核心，盡享「北環創科走廊」的優勢，亦與深圳接近，潛藏無限機遇；加上粉嶺原有的完善社區配套，勢將成為全城焦點，吸引同區換樓客及年輕上車客垂青。

發展商最新開放了一房連衣帽間無改動示範單位。單位參照B座10樓2室搭建，實用面積310方呎，客廳連接22方呎露台，廚房採用開放式設計，衣帽間則設於睡房內，睡房連接16方呎的工作平台。

時下流行簡約，單位內櫳設計簡潔，但配備則走向摩登現代化，部分單位具「聰明空間」天花收納、玄關預設鞋櫃、智能消毒衣櫃、全自動啟動智能紫外光UV-C 殺菌器及國際級品牌廚具等。

另外，值得一提的是項目有好多創新設計，為其他樓盤少見。舉例如疫後人人衛生意識大幅度提高，樓盤特別引用WELL v2鉑金級認證帶入，設計既環保又智能，並有獨創專利「智能滅菌電梯」、首創專利「淨化消毒門廊」，而公共洗手間更裝設智能座廁廁板、光觸煤空氣淨化機。

其他配套方面，項目設有123個住客停車位，住客會所總面積逾3.81萬方呎，設施多元化，除了游泳池及健身室外，更有創新如影樂池睇戲、水中健身器材、模擬滑雪機等等，「潮」盡全城。

更加不容忽視的是，恒地於粉嶺北新發展區內有多幅相鄰地皮，總可建樓面約440萬平方呎，規模龐大，正正適合打造成區內地標性大型住宅社區。