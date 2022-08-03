港股升幅收窄　騰訊重上300元　吉汽飆5%

港股早段反彈超過200點，惟恒生指數升破19,900點後無力再上，暫升數十點，回落至19,700點水平整固。國企指數升40點；科技指數升60點，主板成交400億港元。

大型科網股先升後回，阿里巴巴於90元爭持，暫升3.1%。騰訊重上300元，暫升2%；京東集團升2%；小米集團及美團靠穩。

金融股拖低大市，內銀股跌幅較大，招商銀行跌1.5%；建設銀行及郵儲銀行跌1.2%；工商銀行跌1%。滙豐控股、中國平安及香港交易所倒跌0.1%至0.3%；友邦保險靠穩。

吉利汽車飆5.2%，是表現最佳藍籌。其他車股普遍做好，廣汽集團升2.8%表現較佳；蔚來升1.5%。比亞迪股份、長城汽車、理想汽車升0.6%至0.9%；小鵬汽車跌1.8%。

台海局勢緊張，資金炒作軍工股代表中船防務，股價曾飆8.9%，高見7.84元，暫升幅收窄至5.8%，報7.62元。

【09:20】港股向好 阿里巴巴彈4% 滙豐靠穩

台海未有擦槍走火，港股開市反彈176點或0.9%，恒生指數報19,865點；國企指數高開74點或1.12%，報6,777點；科技指數升75點或1.81%，報4,269點。

大型科網股撐市，阿里巴巴飆4.3%重上90港元；京東集團升2.7%；美團升1.6%；小米集團升1.7%；騰訊升1.3%。

金融股個別發展，滙豐控股升0.9%；香港交易所升0.7%；招商銀行升0.3%；中國平安無起跌；建設銀行及工商銀行跌0.2%；友邦保險跌0.4%。