受累內地爛尾樓危機　Caterpillar大型挖掘機需求降

外媒報道，重型機械生產商Caterpillar指內地爛尾樓斷供事件，加上供應鏈受阻問題，將進一步影響業績。公司股價周二(2日)收報183.51美元，下跌5.82%。

Caterpillar警告，爛尾樓事件將令內地對10噸以上大型挖掘機的需求進一步減少。再者，內地疫情反彈，多地實施封控措施，亦拖累亞太區上季挖掘機銷售按年下跌17%，下跌幅度超出歐洲、非洲和中東地區的3%。

Caterpillar上季純利增長約18%，至超過16億美元，經調整每股盈利3.18美元，收入超過142億美元，增長逾一成。有華爾街分析員認為，Caterpillar上季業績表現並非太差，重申對公司「跑贏大市」的評級。

管理層表示，銷售收入較預期為少，主要受供應鏈問題影響，尤其是零件供應短缺，令機器生產受阻。對於高通脹局面，公司指雖然成本上升，但暫時仍能透過加價，抵銷成本上漲的壓力。管理層又指，面對目前不確定的環境，依然沒有提供全年盈利指引，不過估計今季銷售錄得按年增長。據報，管理層在預先準備的電話會議講稿中，19次提到供應鏈挑戰、約束、受阻及壓力的字眼。

行政總裁Jim Umpleby表示，行業整體需求仍穩健，但供應鏈問題未改善，內地市場疲弱，以及通脹壓力未見紓緩，經營環境持續面對挑戰。他又指，現時估計內地市場弱勢，何時能夠扭轉是言之過早的事。