佩洛西傳晤台積電董事長　討論《晶片法案》

外媒周二(2日)報道，美國眾議院議長佩洛西訪台，周三(3日)將與世界最大晶片代工廠台積電董事長劉德音舉行視訊會談，討論美國國會剛通過的《晶片法案》(CHIPS Act)。

台灣為美國主要晶片進口來源，台積電在全球晶圓代工獲得的市佔達52.1%。

近日美國國會通過520億美元晶片法案，以資助半導體企業在本土設廠。該法案牽動台積電、英特爾(Intel)等企業在美興建晶圓廠的速度。該法案先前在美國國會卡關時，劉德音在6月初的股東會上呼籲盡快通過該法案。劉指出，美國新廠人力成本等支出高過原先預期，將持續爭取補貼。

此外，《晶片法案》要求領取補貼的企業10年內不得在中國設置先進晶片廠，違反禁令或未能修正違規情況的企業可能必須全額退還補貼，預計將使台積電無法大幅升級或擴大在中國的設施。

另一方面，半導體設備製造商Lam Research和KLA日前證實，拜登政府正強化美國半導體防線，禁止出口14納米以下製程的製造設備到中國，限制交易對象不僅中芯國際，還包括所有在中國營運晶片生產的廠商，連在中國的台積電晶圓代工廠也可能被列入禁售範圍。

台積電指，赴美設廠是配合客戶需求所做的決定，強調在美布局不受影響。