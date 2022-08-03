【高盛推介】騰訊、阿里反彈 資金兩邊部署
2022年08月03日 11:08
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騰訊重返300元水平。（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：經過早前幾日的回落，科技股今(3日)出現較明顯的反彈，阿里巴巴一度反彈逾5%，重上91港元水平，暫高見91.85元，騰訊亦重返300元水平，日中高見306元。
阿里即將公布首財季業績，市場預料首財季純利料介乎167.22億至236.71億元人民幣，按年跌47.6%至63%。
觀察個股輪證資金流向，資金近日主要集中流入騰訊及阿里產品，不論是好倉還是淡倉都資金流入，在過去數日下跌時，以好倉為主，過去5日計兩者都有逾1.1億元流入。
淡倉方面，投資者亦尋找看淡工具以對沖風險又或者短線看淡，同期亦分別有約1,400萬及900萬元流入。
現時輕微價外騰訊認購證選擇不多，行使價370元產品已經超過20%價外，投資者宜轉移留意較貼價證，但同時大多數貼價證都屬短期，行使價350元附近是現時少數中期輕微價外，亦是近日活躍條款，當中可留意騰訊購(21821)，是7隻相近條款產品最高槓桿；中期證則可留意騰訊購(22109)，時間值損耗較低。
騰訊購(21821)，行使價350.97元，2022年10月27日到期，實際槓桿10.1倍，活躍條款、7隻相近條款產品最高槓桿。
騰訊購(22109)，行使價368.2元，2022年12月13日到期，實際槓桿8.2倍，中年期、時間值損耗較低。
騰訊沽(12853)，行使價260元，2022年9月19日到期，實際槓桿11.8倍，高槓桿，適合短線部署。
騰訊沽(21290)，行使價280元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.5倍，中年期、輕微價外。
騰訊牛(60742)，收回價275元，行使價272.2元，換股比率500，槓桿比率9倍，遠牛、低街貨。
騰訊熊(63532)，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，今天新上市。
阿里認購證方面，行使價105元是近日最活躍條款，屬中年期、輕微價外，是條款合適條款，當中可留意阿里購(18563)，是低街貨選擇；槓桿較高可留意阿里購(15023)，是行使價120元以下、3個月期以上、街貨低於20%產品中最高槓桿。
阿里購(18563)，行使價105元，2022年12月21日到期，實際槓桿4.8倍，熱門條款、低街貨。
阿里購(15023)，行使價109.98元，2022年11月23日到期，實際槓桿5.7倍，行使價120元以下、3個月期以上、街貨低於20%產品中最高槓桿。
阿里沽(12962)，行使價78元，2022年9月21日到期，實際槓桿6.2倍，高槓桿、短期、輕微價外。
阿里沽(17851)，行使價88.83元，2022年10月24日到期，實際槓桿4.3倍，行使價80元以上、2個月期以上最高槓桿產品之一。
阿里牛(62294)，收回價85元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率10倍，高槓桿。
阿里熊(63545)，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比率4.3倍，遠熊、低街貨。
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