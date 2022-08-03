【高盛推介】騰訊、阿里反彈　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：經過早前幾日的回落，科技股今(3日)出現較明顯的反彈，阿里巴巴一度反彈逾5%，重上91港元水平，暫高見91.85元，騰訊亦重返300元水平，日中高見306元。

阿里即將公布首財季業績，市場預料首財季純利料介乎167.22億至236.71億元人民幣，按年跌47.6%至63%。

觀察個股輪證資金流向，資金近日主要集中流入騰訊及阿里產品，不論是好倉還是淡倉都資金流入，在過去數日下跌時，以好倉為主，過去5日計兩者都有逾1.1億元流入。

淡倉方面，投資者亦尋找看淡工具以對沖風險又或者短線看淡，同期亦分別有約1,400萬及900萬元流入。

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