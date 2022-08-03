【產經直播】港股反彈 趁勢吸科指ETF？
2022年08月03日 12:00
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地緣政治緊張局勢未緩，但港股周三(3日)喘定向上，反彈勢頭可持續？
經過3個交易日累瀉近8%後，恒生科技指數周三終於反彈，買南方東英恒生科技指數ETF(03033)值博？不過龍頭科網股始終負面消息不斷，如內地公布8月獲批遊戲版號名單，騰訊(00700)再度落空，未見旗下遊戲榜上有名，反而可逢高買南方東英恒生科技指數每日反向(-2x)產品(07552)？
石油出口國組織及盟友(OPEC+)將於周三開會，商討9月原油生產計劃，市場預計產油量不變，但經濟衰退陰霾影響需求面下，國際油價下行壓力大？以南方東英WTI原油期貨每日反向(-1x)產品(07345)捕捉油價跌勢？另外，避險情緒升溫，紐約期金價格一度重返1,800美元以上水平，上望空間仲有幾大？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有銀河證券業務發展董事羅尚沛及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。
南方東英恒生科技指數ETF
南方東英恒生科技指數每日槓桿/反向產品
南方東英元宇宙概念ETF
南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF
南方東英WTI原油期貨每日反向(-1x)產品
南方東英黃金期貨每日反向(-1x)產品
南方東英全球智能駕駛指數ETF
南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF
南方東英中國醫療健康革新指數ETF
南方東英全球雲計算科技指數ETF
南方東英科創板50指數ETF
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