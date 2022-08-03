【高盛推介】內銀股逆市跌 部署認購證宜以較貼價產品
2022年08月03日 13:05
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：內銀股今(3日)走勢落後，建行、工行及中行均逆市下跌，跌幅大約1%，其中建行低見4.83元，是今年低位。另外，招行更跌至40元水平之下，低見39.85元的近2個月低位。
投資者如計劃利用內銀股認購證部署股價反彈，因為大部份產品都屬於較價外證，在選擇產品時宜特別小心，宜以較貼價證作部署，並挑選當中槓桿較高而且低街貨產品。
看好建行可留意建行購(21284)，是少數較貼價條款，提供逾12倍槓桿，是行使價5.9元以下產品最高槓桿；工行認購證方面，現時最貼價條款是行使價4.59元附近，當中可留意工行購(21435)，是行使價4.8元以下產品最高槓桿；看好中行則可留意中行購(20871)，是行使價3.1元以下、2個月期以上產品最高槓桿。招行方面，行使價48.7元附近是現時最貼價條款，可留意當中最高槓桿購(21093)。
建行購(21284)，行使價5.56元，2023年1月10日到期，實際槓桿12.4倍，行使價5.9元以下產品最高槓桿。
工行購(21435)，行使價4.59元，2022年12月21日到期，實際槓桿12.5倍，最貼價條款、行使價4.8元以下產品最高槓桿。
中行購(20871)，行使價2.96元，2023年8月21日到期，實際槓桿7.3倍，行使價3.1元以下、2個月期以上產品最高槓桿。
招行購(21093)，行使價48.73元，2022年11月25日到期，實際槓桿8.4倍，最貼價條款、行使價51元以下產品最高槓桿。
另外，投資者如計劃利用牛熊證作部署，宜注意收回風險，可留意以下收回價較遠而且低街貨產品。
建行牛(57635)，收回價4.5元，行使價4.4元，換股比率10，槓桿比率9.1倍。
工行牛(68277)，收回價3.5元，行使價3.4元，換股比率10，槓桿比率5.7倍。
工行熊(63329)，收回價5元，行使價5.1元，換股比率10，槓桿比率3.7倍。
中行牛(68274)，收回價2.4元，行使價2.32元，換股比率10，槓桿比率5.8倍。
招行牛(60193)，收回價35元，行使價34.6元，換股比率100，槓桿比率6.6倍。
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