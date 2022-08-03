【高盛推介】內銀股逆市跌　部署認購證宜以較貼價產品

高盛(亞洲)有限責任公司：內銀股今(3日)走勢落後，建行、工行及中行均逆市下跌，跌幅大約1%，其中建行低見4.83元，是今年低位。另外，招行更跌至40元水平之下，低見39.85元的近2個月低位。

投資者如計劃利用內銀股認購證部署股價反彈，因為大部份產品都屬於較價外證，在選擇產品時宜特別小心，宜以較貼價證作部署，並挑選當中槓桿較高而且低街貨產品。

另外，投資者如計劃利用牛熊證作部署，宜注意收回風險，可留意以下收回價較遠而且低街貨產品。

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