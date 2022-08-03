道期向好 油價跌逾1%
2022年08月03日 16:11
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●美匯指數報106.21；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.7591；美元兌日圓報133.25；歐元企1.0187，英鎊處1.2200。金價報1,767美元。布油報99.5美元，紐油報93.49美元。比特幣企2.3萬美元水平。道指期貨升71點。
●市後關注點
22:00 美國6月工廠訂單
22:00 美國7月ISM服務業採購經理指數(PMI)
●恒生指數全日收報19,767點，升77點或0.4%；國企指數收報6,736點，升34點或0.52%；科技指數收報4,246點，升52點或1.24%。主板成交955億港元。https://bit.ly/3vBpBoE
-國美旗下電商平台傳大裁員，高管被免職。
●滬綜指收跌22點，金融及地產股齊跌1%；而石油、有色金屬及生物製藥股升0.5至0.6%。https://bit.ly/3oO2OCb
●香港7月PMI再降至52.3，員工短缺恐拖慢經濟復甦。
●中國經濟：
-中國7月財新服務業PMI升至55.5，本季為經濟修復重要窗口期。
●三星及SK海力士據報重新評估中國投資。
●大和看淡香港，再削全年經濟預測至收縮1.7%。
●保監局上半年接533宗投訴減26%，操守類別佔最多。
●傳空中巴士7月交付逾45架飛機。
●南韓央行警告倘加息1厘，樓價或挫近半成。
●《財富》世界500強出爐，沃爾瑪連續9年稱冠。
●港府：絕對有信心聯匯制度不變。
●羅傑斯料全球迎來大熊市，日圓兌美元或貶至360。
●傳福布斯尋求出售業務，開價料高達...