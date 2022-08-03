道期向好 油價跌逾1%

●美匯指數報106.21；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.7591；美元兌日圓報133.25；歐元企1.0187，英鎊處1.2200。金價報1,767美元。布油報99.5美元，紐油報93.49美元。比特幣企2.3萬美元水平。道指期貨升71點。

●市後關注點

22:00 美國6月工廠訂單

22:00 美國7月ISM服務業採購經理指數(PMI)

-國美旗下電商平台傳大裁員，高管被免職。

●香港7月PMI再降至52.3，員工短缺恐拖慢經濟復甦。

●中國經濟：

-中國7月財新服務業PMI升至55.5，本季為經濟修復重要窗口期。

●三星及SK海力士據報重新評估中國投資。

●大和看淡香港，再削全年經濟預測至收縮1.7%。

●保監局上半年接533宗投訴減26%，操守類別佔最多。

●傳空中巴士7月交付逾45架飛機。

●南韓央行警告倘加息1厘，樓價或挫近半成。

●《財富》世界500強出爐，沃爾瑪連續9年稱冠。

●港府：絕對有信心聯匯制度不變。

●羅傑斯料全球迎來大熊市，日圓兌美元或貶至360。

●傳福布斯尋求出售業務，開價料高達...