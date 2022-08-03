中美台海局勢緊張，加上美國聯儲局潑冷水，指加息周期還未結束，隔晚美股向下。港股周三(3日)雖高開176點，但二萬關前仍然受壓，收市升77點，報19,767點；港匯疲弱，港股又缺乏熱錢撐場，恒指難有明顯突破？

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