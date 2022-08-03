【產經直播】港股勢弱 難升穿二萬關？
2022年08月03日 16:33
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中美台海局勢緊張，加上美國聯儲局潑冷水，指加息周期還未結束，隔晚美股向下。港股周三(3日)雖高開176點，但二萬關前仍然受壓，收市升77點，報19,767點；港匯疲弱，港股又缺乏熱錢撐場，恒指難有明顯突破？
科技指數反彈，全靠即將放榜嘅阿里巴巴(09988)撐住大市，市場預期阿里近期嚴格控制成本，上季業績有超出市場預期的空間，但企業仍要面對美國退市風險，靠業績博反彈風險仍然高？有咩防守位決不可失？
據報，美國政府打算在未來幾周內，實施禁止出口半導體開發必需的特定類型設計軟件，以阻礙中國在人工智能方面的發展。消息刺激晶片股向上，中芯(00981)及華虹(01347)分別升逾4%及2%，連帶商湯(00020)亦反彈，晶片股勢弱應趁反彈鬆綁？
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