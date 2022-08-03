富途：月供股票80後最愛　人均金額約$2900

面對波動市，越來越多投資者為分散投資風險，考慮或已轉用月供形式投資股票。富途證券國際(香港)數據顯示，自7月起推出的月供股票功能獲廣泛年齡層投資者應用，人均月供金額約2,900港元。世代之中以80後最為活躍，而最年輕的月供投資者為19歲，擁有更多時間以平均成本累積優質資產。

從數據分析可見，參與月供儲蓄計劃方案的投資者遍布各個年齡層，橫跨00後至70後或以上年齡組別，當中以80後最為踴躍，佔35%，對比70後或以上年齡組別(31%)及90後(32%)分別高出4及3個百分點，亦有少部份00後年輕投資者經已起步累積資產。以人均月供金額計算，平均每人每月供款近2,900港元，而且年齡愈高供款愈多，當中70後或以上年齡組別投資者平均月供逾3,700港元。

富途表示，由即日起至2022年8月31日，投資者只要成功開戶存入指定資金，並於其後60日維持每日日均資產1,000港元或以上，即可獲取600港元現金券。另外，只要用戶於半年內完成月供計劃，並每月供款至少1,000港元，更可進一步領取額外400港元現金券。