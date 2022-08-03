【台海衝突】航運被迫改道　亞洲天然氣價貴10倍未見頂？

美國眾議院議長佩洛西執意訪台已現漣漪效應，市場憂慮內地進行為期3日的大規模實彈軍演會對本已緊張的全球供應鏈造成直接衝擊，因台灣海峽是全球主要航道之一，世界近半貨櫃船隊和88%最大船舶會行經此航道，目前已有部分前往北亞的液化天然氣(LNG)船隻需改道，勢必扯高亞洲能源價格。恰巧周三(3日)石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)9月增產遜預期，令油價反彈；而「商品大王」羅傑斯則預警，日圓兌每美元會貶見360，即每百日圓僅兌約2.1港元。

由於部分LNG船公司預計台海運輸會遇阻，故據報已改變行駛航道或降低經過軍演區船速，會造成3天左右延誤期，本周末遭延誤送貨的受累地主要是台灣及日本。亞洲LNG目前現貨價達每百萬英熱單位50美元，已是往年夏天5美元的10倍，冬天供應可能更緊繃，尤其日、韓儲氣已現緊張，發電成本隨之膨脹會礙及經濟。

周三反映官方意願的人民幣中間價兌每美元報6.7813，按日跌351點子，創5月17日以來新低。歐亞集團認為兩岸發生重大安全危機的可能性雖僅25%，但將會見到更多企業被抵制和制裁。近日逆市上揚的金價被看好，技術分析機構Moor Analytics重申，金價仍可能見每安士2,000美元以上。

油價方面，OPEC+周三召開會議，宣布9月每日僅增產10萬桶，遠遜市場預期，反映美國總統拜登上月中東之行成效不彰。紐約期油及布蘭特期油倒升，分別報每桶94.85及100.78美元。

著名投資者羅傑斯最新接受日媒訪問直言，全球悲觀看法正加強，提到日本的債務正膨脹、央行正注資及人口持續減少等，都利淡日圓，狂言兌每美元有可能跌至360水平，惟不會短期發生。他又認為，全球在迎來明顯的熊市前會有一波升浪，因央行會盡力救市，可考慮投資商品、白米、小麥、銅和原油；避險貨幣則可選美元。

誠然，日本服務業活動明顯放緩，7月服務業採購經理指數(PMI)終值跌至50.3，創3月來最低，並低於初值51.2，計及製造業的7月綜合PMI降至50.2，為5個月最低，反映經濟全面對外開放帶來的刺激作用減弱。新加坡同月服務業PMI報50.1，雖連續25個月擴張，但增速連續兩個月放緩。日圓及坡元兌每美元分別處133及1.38水平。至於暫遠離「風眼」的澳元周三兌美元處69.4美仙，當地次季實際零售額增1.4%至943億澳元，勝預期升1.2%。