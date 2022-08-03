第一城三房有客爭購 搶貴20萬以660萬沽出

儘管樓市氣氛淡薄，但仍有個別買家為求心頭好，加價搶購心儀單位，沙田第一城一個三房戶，獲買家以640萬元洽購單位，原業主亦已收票，不過其後有另一組買家多付20萬元爭購，最終以660萬元成功搶入市。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原簡英譓透露，西半山雅賢軒中層B室，實用面積約382方呎，兩房間隔，望市景，以800萬元易手，呎價約20,942元，原業主於2014年11月以578萬元買入，持貨約8年帳面獲利222萬元，單位升值約38%。

●中原譚嘉良指，西半山日景閣高層A室，實用面積約758方呎，套三房間隔，望市景，以1,410萬元易手，呎價約18,602元，原業主於2000年4月以423萬元買入，持貨22年帳面獲利987萬元，單位升值約2.33倍。

●世紀21北山嚴智贇表示，天后金龍大廈A座低層2室，實用面積約857方呎，套三房間隔，望市景，成交價約1,308萬元，呎價15,263元，新買家為區外換樓客。

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九龍區

●利嘉閣陳浩德指，土瓜灣傲雲峰7座中層C室，實用面積約691方呎，套三房間隔，望市景及維港海景，成交價1,270萬元，呎價約18,379元，屋苑目前約有92個放盤，入場價840萬元起。

●香港置業曾家輝表示，西南九龍浪澄灣5座中低層E室，實用面積約559方呎，兩房間隔，享海景，以約1,200萬元放盤約1個月，經議價後減價50萬元，以1,150萬元易手，呎價約20,572元，新買家為首置客。

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新界區

●利嘉閣周志榮稱，青衣灝景灣6座高層A室，實用面積約853方呎，套三房連儲物室間隔，望海景，最初叫價約1,700萬元，買賣雙方議價後，累減約160萬元，終以1,540萬元成交，呎價約18,054元。

●中原黃超華表示，荃灣廣場剛錄得8月首宗買賣，屋苑2座中層H室，實用面積約433方呎，兩房間隔，叫價755萬元，附有裝修，吸引首置用家洽購，減至720萬元即拍板承接，呎價約16,628元，低市價約1%。

●美聯梁浩文指，屯門海典軒2座中層D室，實用面積約584方呎，三房間隔，原先以920萬元放售，多次下調叫價後，最終減價逾113萬元，獲區內客以806.8萬元承接，呎價約13,815元。

●利嘉閣蕭啟諾透露，天水圍居屋天祐苑C座中層4室，實用面積約538方呎，屬兩房間隔，望市景，最初於已補價自由市場叫價約550萬元，買家的預算則在500萬元內，原業主擔心買家會流入一手市場，累減約40萬元，以510萬元成交，呎價約9,480元。

●中原方翰達表示，大埔新峰花園剛錄8月首宗二手買賣，屋苑22座中層F室，實用面積約730方呎，套三房間隔，放盤開價約870萬元，日前議價後以828萬元易手，呎價約11,342元，新買家為用家，購入單位自用。

●美聯翁凱傑表示，沙田第一城32座高層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，有買家出價約640萬元洽購單位，原業主亦已收票，但有另一組買家多付20萬元搶購單位，最終順利以660萬元入市，呎價約14,634元。

●中原蔡創文指，沙田中心安寧大廈中層A室，實用面積約390方呎，兩房間隔，去年12月放盤時叫價約710萬元，近日調整至約675萬元，日前議價後以650萬元易手，呎價約16,667元，新買家為同區客，入市單位自用。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉翠苑K座中層8室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望樓景，未補價第二市場叫價688萬元，放盤8個月，減幅約11.5%，累減79.2萬元，以608.8萬元沽出，呎價約9,366元。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍翠景花園2座低層A室，實用面積約607方呎，套三房間隔，成交價780萬元，呎價約12,850元，原業主於1997年7月購入上址，當時作價415萬元，持貨約25年帳面獲利365萬元，期內升值約88%。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山翠擁華庭6座中層B室，實用面積約816方呎，三房間隔，望山景，放盤半年，原先叫價1,020萬元，減幅約3.1%，終獲買家以988萬元承接，呎價約12,108元。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山居屋富寶花園剛錄本月首宗成交，屋苑8座中層J室，實用面積約482方呎，兩房間隔，放盤時開價約420萬元，議價後於未補價第二市場以360萬元易手，呎價約7,469元，新買家為用家。

●美聯黃麗貞稱，將軍澳日出康城康城緻藍天2座左翼高層A室，實用面積約793方呎，套三房連士多房設計，獲外區換樓客承接自用，成交價1,222萬元，呎價約15,410元。

●中原柯勇表示，將軍澳新寶城6座中層E室，實用面積約436方呎，兩房間隔，最新以750萬元易手，呎價約17,202元，原業主於2017年11月以633萬元買入，持貨將近5年帳面獲利117萬元，單位期內升值約18%。

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