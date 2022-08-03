Visa推出可持續發展方案　碌卡可知交易「碳足跡」

Visa宣布推出Visa Eco Benefits方案。作為以可持續發展為核心的支付解決方案，Visa Eco Benefits能夠協助Visa持卡人了解日常支付交易行為對環境帶來的影響。持卡人可透過銀行網站或手機應用程式計算以Visa交易時所產生的碳足跡，並可選擇透過碳抵銷(carbon offset)或向慈善機構捐款等不同減碳選項以支持可持續發展。

根據Visa委託YouGov進行的最新調查發現，78%香港消費者如果能夠知悉購買所產生的碳足跡，會更願意購買環保產品。近五成(45%)香港消費者期望其銀行能夠提供環境友好的支付方案，亦有超過四成(43%)消費者願意轉換至可提供碳足跡計算產品或服務的銀行，從而了解其消費行為所產生的碳排放量。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪(Maaike Steinebach)表示，Visa相信支付科技在幫助消費者培養可持續消費行為可發揮重要作用，Eco Benefits方案代表了Visa持續擴展網絡，除了促進支付交易外，也為合作夥伴和其客戶提供更多的洞察及價值。