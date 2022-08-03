【台海緊張】全球金融市場年底前走勢已定了...就是...

台海緊張導致中美關係更為疏遠，外媒報道，香港Rabobank亞洲金融市場研究部主管Michael Every說：「市場注意力可能很快轉移，但這問題(中美衝突)將久久揮之不去。地緣策略師看法大致相同：我們仍擔心瀕臨第4波台海危機。」

紐約BMO Capital Markets策略師Ian Lyngen說：「基於沽壓巨大，遲早會有人揣測中國運用大量持有的美債，來報復佩洛西訪台。若出現這種情況，我們對金融市場下跌空間有限之說感十分懷疑，因全球整體經濟展望蒙受的負面衝擊，將遠遠蓋過短期資金流動的影響。」

巴黎Edmond de Rothschild資產管理公司基金經理人Xiadong Bao說：「美國影響力正式重返亞太地區，將無可避免地加速中美脫鈎。基於這是仍在演進中的事件，投資者應準備好接受膽量測試，意思是近期市場波動會很大。」

Saxo Capital Markets策略師Jessica Amir認為，8月至年底前的股市基調已定，就是地緣政治緊張將升溫，資金回流避風港，美元買盤勢必增強。

AMP Capital Markets首席經濟學家Shane Oliver也認為，如果衝突惡化，美債、黃金等資產看漲。

南京璟恒投資管理公司基金經理人Huang Huiming指出，中國可能採取所謂的「切香腸戰術」，即一步步慢慢與美國分裂，這手段可能打擊已緊繃的供應鏈。他說：「仔細觀察演習地區，這次是歷來最接近台灣而且還包圍全島，要留意所有軍事行動起初都偽裝成演習。若軍演時間拉長，而且對供應鏈影響更劇烈，就可能令人憂心。但此時尚未見到那樣的迹象。」