粉嶺北及屯門項目周六激鬥 爭奪市場購買力
2022年08月03日 21:56
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新盤市場競爭激烈，兩大新盤同期推售對壘。粉嶺北項目及屯門項目頻頻軟銷，爭奪市場購買力。另一邊廂，西南九龍有項目以逾1.21億港元沽出四房大戶，呎價達8.2萬元。
●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway暫超額逾14.7倍
恒基地產(00012)旗下的粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，將於周六首輪發售318伙，截至今(3日)下午8時，已接獲逾5,000張入票，超額認購逾14.7倍。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，該盤提供的戶型涵蓋開放式至三房間隔，當中一房連衣帽間的戶型最多準買家查詢，實用面積由272方呎至329方呎，以首輪推售的B座16室為例，實用面積為329方呎，住戶可將衣帽間的位置打造成工作室或模型珍藏館等。此外，他續指，每伙單位皆設有獨家專利「淨化消毒門廊」，將光觸媒空氣淨化機隱藏於天花。
●屯門兆康NOVO LAND第1A期 三房查詢量增加
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第1A期，已落實周六(6日)作次輪銷售。項目認購登記反應理想。新地代理總經理陳漢麟預期，連同復活票，料最終可錄得超過1萬張入票，由於同區三房單位近年供應罕有，故查詢三房單位的客戶比例有所增加，並有信心沽清次輪發售單位。
此外，項目交通網絡不斷改善，他指出，港鐵公司(00066)已於本月1日起開辦K54號循環巴士路線，據首日巴士通車實測，由項目對外的欣寶路巴士站上車，可輕鬆直達港鐵兆康站。而乘搭K54號巴士線往來接駁港鐵屯馬綫、輕鐵或K58號巴士線，將可享有八達通轉乘優惠。
●西南九龍天璽四房戶成交呎價8.2萬 今年九龍分層戶新高
一手市場持續出現大額成交，新鴻基地產旗下西南九龍天璽，周三(3日)錄得今年首宗新盤成交，該盤的天鑽璽(第20座第1區)86樓A室，實用面積1,481方呎，採四房連儲物室間隔，連同1個車位，透過招標以逾1.21億元沽出，呎價為8.2萬元不僅屬該項目一手交投紀錄新高，同時是今年九龍區新盤市場分層戶新高。 資料顯示，該買家採用180日付款計劃入市。
●啟德尚‧珒溋三房2,138萬沽
據一手銷售資訊網資料，龍湖集團(00960)發展的啟德尚‧珒溋，近日來均連錄成交，包括新近以2,138萬元沽出第2座37樓A室，實用面積752方呎，三房連工作間隔，呎價約28,431元。
●山頂種植道1號錄15宗內轉
據成交紀錄冊顯示，九倉(00004)旗下的山頂種植道1號，於上月29日錄得15宗與賣方有關
連人士的交易個案，涉及的洋房成交價介乎2.72億至5.85億元，總成交價金額為56.55億元，料屬內部轉讓。
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄221宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得221宗終止買賣個案，佔成交量845宗18%。包括最新錄得的個案為1A座48樓E室，為實用面積473方呎的兩房單位，原本於去年6月以1,120.1萬元沽出，呎價約23,681元。