粉嶺北及屯門項目周六激鬥　爭奪市場購買力

新盤市場競爭激烈，兩大新盤同期推售對壘。粉嶺北項目及屯門項目頻頻軟銷，爭奪市場購買力。另一邊廂，西南九龍有項目以逾1.21億港元沽出四房大戶，呎價達8.2萬元。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway暫超額逾14.7倍

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，該盤提供的戶型涵蓋開放式至三房間隔，當中一房連衣帽間的戶型最多準買家查詢，實用面積由272方呎至329方呎，以首輪推售的B座16室為例，實用面積為329方呎，住戶可將衣帽間的位置打造成工作室或模型珍藏館等。此外，他續指，每伙單位皆設有獨家專利「淨化消毒門廊」，將光觸媒空氣淨化機隱藏於天花。

●屯門兆康NOVO LAND第1A期 三房查詢量增加

●西南九龍天璽四房戶成交呎價8.2萬 今年九龍分層戶新高

一手市場持續出現大額成交，新鴻基地產旗下西南九龍天璽，周三(3日)錄得今年首宗新盤成交，該盤的天鑽璽(第20座第1區)86樓A室，實用面積1,481方呎，採四房連儲物室間隔，連同1個車位，透過招標以逾1.21億元沽出，呎價為8.2萬元不僅屬該項目一手交投紀錄新高，同時是今年九龍區新盤市場分層戶新高。 資料顯示，該買家採用180日付款計劃入市。

●啟德尚‧珒溋三房2,138萬沽

●山頂種植道1號錄15宗內轉

連人士的交易個案，涉及的洋房成交價介乎2.72億至5.85億元，總成交價金額為56.55億元，料屬內部轉讓。

●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄221宗終止交易