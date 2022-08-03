幣安委任何一為風投及孵化機構Binance Labs負責人

加密資產與區塊鏈基礎設施提供商幣安宣布，任命聯合創辦人何一為旗下風投及孵化機構Binance Labs負責人，而Binance Labs的基金投資收益高達21倍，管理資產總額達75億美元，投資超過200個項目。

幣安首席執行長趙長鵬表示，何一作為創始團隊的成員，過去一直積極參與Binance Labs的各項事務，並發揮了重要作用，形容現在「正是何一在Labs承擔更重要角色的絕佳時機」，她將物色具韌性、能夠在困難的市場環境中仍能生存下來並發展的項目。

何一上任後將負責Binance Labs的全球戰略及日常營運事務，工作重心之一是為基礎設施專案提供重要支援，並提升加密資產及區塊鏈創新專案的實用性。同時期望，透過「建立區塊鏈行業標準」，推動Web3.0和區塊鏈技術的普及。

該公司相信，未來五年Web3.0新用戶將可達到10億。若要想加快實現產品能與用戶生活無縫銜接，並普及化，需要集中資源來支援突破Web3邊界、解決用戶現實生活問題的項目。

Binance Labs團隊近期完成了5億美元投資基金融資，獲得了包括DST Global Partners、Breyer Capital在內的全球性投資機構的參與。