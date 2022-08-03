大和下調信玻目標價48% 睇16元
2022年08月03日 23:41
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日資券商大和出席信義玻璃(00868)的分析員會議後，調低該股目標價48.38%至16元，評級亦由「買入」貶至維持「跑贏大市」，原因包括浮法玻璃價格今年下半年恐在庫存堆積的情況下進一步下跌。
大和指，浮法玻璃平均市場價格今年首7個月累降20%，單計上半年按年退13%，以5月底住宅完工面積按年下降15%，庫存達到歷史高點，這個佔信玻收入最大的分部，下半年預期需求依然疲軟。
不過，期內汽車玻璃業務增長穩健，收入按年增長14%至29億元，其毛利率按年擴闊1.3個百分點至51%，大和相信原因是出貨量增長和產品組合改善。
大和引述信玻指出，浮法玻璃的產能勢由現在的37條生產線進一步增加，下半年可能在海南新增4條線，又計劃在今年底開始開始建設印尼的浮法玻璃產能以供當地市場。另一方面，信玻準備收購一家純鹼供應商控制成本。
不過，即使產能擴張，大和因應來自房地產行業的浮法玻璃需求差過預期，下調信玻今年收入預測9%，又以浮法玻璃毛利率今年下半年及明年勢將更差為由，下調今年及明年盈利預測三成以上，同時將計算目標價用的公允市盈率由10倍降至8倍，繼而得出削減近一半的目標價。