大和下調信玻目標價48%　睇16元

大和指，浮法玻璃平均市場價格今年首7個月累降20%，單計上半年按年退13%，以5月底住宅完工面積按年下降15%，庫存達到歷史高點，這個佔信玻收入最大的分部，下半年預期需求依然疲軟。

不過，期內汽車玻璃業務增長穩健，收入按年增長14%至29億元，其毛利率按年擴闊1.3個百分點至51%，大和相信原因是出貨量增長和產品組合改善。

大和引述信玻指出，浮法玻璃的產能勢由現在的37條生產線進一步增加，下半年可能在海南新增4條線，又計劃在今年底開始開始建設印尼的浮法玻璃產能以供當地市場。另一方面，信玻準備收購一家純鹼供應商控制成本。

不過，即使產能擴張，大和因應來自房地產行業的浮法玻璃需求差過預期，下調信玻今年收入預測9%，又以浮法玻璃毛利率今年下半年及明年勢將更差為由，下調今年及明年盈利預測三成以上，同時將計算目標價用的公允市盈率由10倍降至8倍，繼而得出削減近一半的目標價。