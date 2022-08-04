東方日報B1：美攻「芯」計 制華升級

正當美國苦於高通脹及經濟衰退、民主黨在國會中期選舉選情堪憂，該黨的眾議院院長佩洛西冒中方之大不韙造訪台灣，象徵中美對壘添磚加瓦，加速跨國高科技企業的歸邊。據報南韓的記憶體晶片龍頭三星電子及SK海力士均審視在華投資。專家憂慮，海外高科技企業如果被迫在中美之間「二選一」，恐怕還是投靠美國。

三星和SK海力士是南韓的招牌企業，亦把相當多的記憶體產能放在中國，以接近客戶。不過，佩洛西的眾議院早前通過撥520億美元（約4,056億港元）提振美國境內半導體製造的《晶片及科學法案》（下稱《晶片法案》），訂明獲資助的企業10年內不得擴張或升級在中國的先進晶片產能。

英媒引述三星及SK海力士方面的消息人士報道，兩企有見及此正重新審視在中國的業務；更有韓方官員估計，韓企一些在華的半導體製造投資項目可能泡湯，「如中國不高興，他們就轉往美國投資。」

南韓政府的半導體政策顧問、SK證券研究部主管金永佑（音譯）表示，《晶片法案》的毒招將加速韓企「棄華投美」，現在不但因為中美科技戰，也顧及地緣政治風險，更何況他們沒有美國技術根本不能量產尖端晶片，「要是二選一，肯定投向美國的懷抱」。台積電董事長劉德音早前亦指，其設備和材料來自美國及日本等，內地軍隊佔據了都是得物無所用。

事實上，中國收入佔比不低的刻蝕機龍頭泛林集團及半導體生產監測儀龍頭科磊，均證實接到美國政府擴大限制對華出口14納米以下製程設備的審批新要求，泛林直言「現在假設中國所有14納米以下產能都適用（被禁出口）」。

佩洛西訪台背後「中美勢進一步脫鈎」的涵義炒高具「供應自主」概念的股份，中芯國際（00981）升4.11%。

不過，亢奮過後總要面對現實，華府上述兩招，連台積電主打12納米的南京廠也可能受波及，內地更難減低對進口晶片的依賴。另有消息指，華府準備再運用其在半導體上游設備的優勢，幾星期內推出新招去遏制中國科技發展，具體而言是限制向中國輸出適用於環繞式閘極場效電晶體（GAAFET）的晶片設計軟件。GAAFET是3納米製程或以下的晶片元件架構，華府此舉被指是防止中國發展尖端的人工智能（AI）晶片。

繼總統拜登與SK集團會長崔泰源敲定半導體等高新技術的投資「大刁」後，據報佩洛西這次訪台亦與劉德音會晤，談及《晶片法案》等，之後又與劉、台積電創始人張忠謀等一起與台灣總統蔡英文午宴，討論深化台美各領域的合作，延續耶倫與所謂盟友「圍爐」鞏固供應鏈的動作。台灣央行行長楊金龍則於另一場合派定心丸，說台灣的外匯儲備足以應付突發情況、外資動向「還好」，不擔心佩洛西來台風波會衝擊金融市場穩定。

南韓前任產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九直言，「新的經濟秩序尚在成形，企業正因應情況重新審視策略。」

另外，市傳內地的車用電池「一哥」寧德時代原擬未來幾周宣布在北美設廠服務特斯拉（Tesla）等的計劃，但為避開佩洛西訪台的敏感時刻，計劃押後到9月或10月。據悉，所謂北美廠房不只一座，而是一些在美國、也有最少兩座設於接近德州的墨西哥邊疆，寧德方面不是要取消計劃。