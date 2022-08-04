瑞銀：天然氣危機恐導致英鎊跌向歷史新低

外媒報道，瑞銀策略師告訴他們的富豪客戶，在英國遭遇冬季天然氣危機的情況下，英鎊今年將跌向歷史低位。

他們將第四季的英鎊匯率預測從1.26美元下調至1.15美元。這幾乎追平2020年疫情動盪全球市場時期，僅比1985年的情況好一點。

這是一個大膽的逆勢預測，因為隨着英倫銀行(即英國央行)加息，多數分析師預計英鎊到年底將持穩在1.22美元左右。瑞銀分析師認為，即使周四(4日)進行近30年來最大一次加息，也不會給英鎊持久的提振。

瑞銀財富管理外匯研究主管Thomas Flury、瑞銀私人銀行的英國經濟學家Dean Turner在一份研報中說：「我們預計英鎊兌美元今年將承壓，歐元區和英國今年冬天都可能遭遇能源供應短缺。」

這種觀點是假設俄烏戰爭繼續、俄羅斯繼續將能源出口用作對西方施壓的手段。英國的能源支出料將在10月進一步上升，加劇通脹和生活成本危機。

這個問題已經導致英國經濟增長放緩，並可能在央行大幅加息的情況下推動經濟陷入衰退。約翰遜的首相崗位接班候選人提出了彼此衝突的財政政策，都無助於阻止能源價格上漲。

瑞銀分析師表示，英國的政治局勢，以及漫長的新政府誕生過程，也限制了英鎊的升值潛力。他們補充，天然氣供應風險預計將推動英鎊和歐元聯袂走低，使得二者之間的匯價到2023年6月基本維持在0.85左右(在目前0.84附近)。他們預計英鎊兌美元明年將反彈，第一季達到1.18美元，6月達到1.2美元。