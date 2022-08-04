美股收市上漲　道指升416點

美國股市周三(3日)上漲，道指收報32,812點，升416點或1.29%；標指收報4,155點，升63點或1.56%；納指收報12,668點，升319點或2.59%。

企業消息方面，新冠疫苗藥廠莫德納(Moderna)宣布，截至6月底止季度收入按年升9.07%至47.49億美元；純利卻按年跌20.97%至21.97億美元，主因在於整體營運成本增加，包括銷售成本上升、研發開支增加等。該公司持210億美元的全年疫苗銷售額預測，並公布了30億美元的股票回購計劃，其股價急升15.97%。

運動服裝品牌Under Armour截至6月底止第一財季收入13.49億美元，按年微跌0.18%，按固定匯率計則增長2%；純利768.2萬美元，按年跌87.02%，主因在於成本上漲拖累毛利。該公司維持全個財年收入增長5至7%的指引，其A類股份全日升1.41%，收報9.33美元。

支付服務公司Paypal上季業績轉盈為虧，列帳虧損為3.41億美元；非通用會計準則(Non-GAAP)下經調整淨利潤亦下跌20.77%至10.79億美元。儘管盈利出現倒退，惟該公司宣布了150億美元的回購計劃，並且獲以激進「維權投資者」風格而聞名的基金公司Elliott大手加倉，累計持倉總值達20億美元。消息刺激Paypal股價上漲9.25%，收報97.92美元。

民宿租賃平台Airbnb截至6月底止季度收入為21.04億美元，按年升57.58%；淨利潤3.78億美元，按年由虧轉盈。上季度過夜房間預訂量為1.037億次，預期本季度預訂量按季持平；本季收入料介乎27.8億至28.8億美元，業績指引相對地保守，拖累其股價下挫1.13%，收報115.02美元。

天星銀行股東之一、於紐交所上市的尚乘數科(HKD)股價再見異動，其於周三收報1,100美元，跌34.48%。