鄧建初：前車可鑑看歷史　趨吉避凶需判斷

港股近期表現異常弱勢，連過往開市跟隨美股上升的模式亦起變化，歸根究柢，應與美國連續多次加息，但香港並未作出相應行動有關。上周三美國加息0.75厘，香港金管局終於跟隨加息，然而銀行界依然如故，引致資金外流，港滙下跌。金管局不斷大手買入港元，沽出美金，以求穩定港元體系，如此一來，影響港股下跌，表現與美股南轅北轍。

南非基金違反承諾，未夠三年再度減持，並謂會全數沽出手持之28%股權。近一萬億元市值之股票在市場沽出，以其所言，每日沽出約佔成交量3%至5％計算，即是要用約10年時間才能沽清，如此做法的動機，只有當事人才能知曉。如果短期急需資金周轉，沽售1,000至2,000億元，折讓價夠大，應會有長線睇好騰訊的基金們捧場，不致於要在市場有序出售。不過南非基金不肯再承諾一段時間內不再拋售，而其誠信破產，就算承諾也沒有人會再相信。泰山壓頂，造成騰訊只能向下尋底，間中只有輕微反彈。

識時務者為俊傑，炒股要知所進退，適時轉變才有致勝之機。當然，除了圖表分析可作依據，豐富的炒股經驗，仍是非常重要的。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)