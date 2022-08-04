鄧建初：前車可鑑看歷史 趨吉避凶需判斷
2022年08月04日 07:00
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港股近期表現異常弱勢，連過往開市跟隨美股上升的模式亦起變化，歸根究柢，應與美國連續多次加息，但香港並未作出相應行動有關。上周三美國加息0.75厘，香港金管局終於跟隨加息，然而銀行界依然如故，引致資金外流，港滙下跌。金管局不斷大手買入港元，沽出美金，以求穩定港元體系，如此一來，影響港股下跌，表現與美股南轅北轍。
當今兩大股王騰訊(00700)與阿里巴巴(09988)股價弱不禁風，近期只有輕微反彈而沒有真正升幅。自從騰訊大股東南非基金公布沽售行動開始，股價持續下跌。相關訊息令投資者對股王避之則吉，心理影響巨大，縱使公司有回購行動，亦屬杯水車薪。
南非基金違反承諾，未夠三年再度減持，並謂會全數沽出手持之28%股權。近一萬億元市值之股票在市場沽出，以其所言，每日沽出約佔成交量3%至5％計算，即是要用約10年時間才能沽清，如此做法的動機，只有當事人才能知曉。如果短期急需資金周轉，沽售1,000至2,000億元，折讓價夠大，應會有長線睇好騰訊的基金們捧場，不致於要在市場有序出售。不過南非基金不肯再承諾一段時間內不再拋售，而其誠信破產，就算承諾也沒有人會再相信。泰山壓頂，造成騰訊只能向下尋底，間中只有輕微反彈。
阿里巴巴不遑多讓，自旗下公司螞蟻集團上市計劃觸礁後，股價一沉不起，表現比騰訊更差。阿里巴巴歷史故事欠佳，多年前曾在港上市(編號：01688)，股價同樣是短時間創出新高後，輾轉下跌，更在極低位進行私有化，令不少散戶輸錢。正因如此，初哥對此股甚有戒心，高位見頂回落後，極少推介此股。所謂江山易改，品性難移，熟悉歷史故事，對於馳騁股場，絕對是利多於弊。至於經常貼之騰訊，由南非基金高調宣布在市場沽清行動開始，初哥已不敢再推介該股了。反而因憧憬中概股未來會陸續回流香江作第一上市，已推介獨市生意之港交所(00388)多次，皆凱旋而回，獲利算是不俗。
識時務者為俊傑，炒股要知所進退，適時轉變才有致勝之機。當然，除了圖表分析可作依據，豐富的炒股經驗，仍是非常重要的。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)