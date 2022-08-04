鄧聲興：軍工股中長線值得關注

美國眾議院議長佩洛西訪台，台海氣氛漸趨緊張，觸發投資者恐慌情況，更引起亞太區爆小股災。在美國總統繼任順序中，眾議院議長是繼美國副總統兼參議院議長後的第二順位繼承人，也是美國政壇地位第三高的政治人物。因此佩洛西訪台，根本避免不了其敏感的政治地位，以及背後的潛在意義。

近年來，在金融及科技範疇上，中美之間摩擦亦愈演愈烈。由前任總統特朗普發動的關稅戰，到近月中概股審計底稿問題、多家中國企業被列入實體清單、阻止中國購買光刻機等，都顯示美國對華全方位打壓，為的就是阻止中國經濟及科技繼續高速發展。雖然大家都希望世界和平，但不可否認美國國會眾議院議長佩洛西訪台一事，將會使得中美之間摩擦更激烈，慢慢亦有可能演變為大國之間軍事實力的較量。

此次地緣政治危機讓市場深刻認識到，能源安全、糧食安全及金融安全固然重要，農業股、能源股及金融相關股仍有中長期投資機會。但動蕩的國際大環境亦讓軍工行業重新被市場重視，未來各國很可能會繼續加強軍事實力的較量，中長線看，軍工股亦十分值得投資者關注。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)