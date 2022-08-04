道指升416點　紐油跌近4%

●踏入亞洲時段，美匯指數報106.38；港匯見7.8492；離岸人民幣(CNH)報6.7592；美元兌日圓處134.05；歐元報1.0157，英鎊報1.2137。金價處1,764.05美元。布油報97.1美元，紐油處91.23美元。比特幣報2.28萬美元。道指期貨輕微下跌。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水200點。

●道指收報32,812點，升416點或1.29%；標指收報4,155點，升63點或1.56%；納指收報12,668點，升319點或2.59%。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報19,922點，升154點或0.78%。

●即月恒生指數夜期收報19,932點，升204點，高水165點，成交14,185張。

●港匯於紐約交易時段觸發弱方兌換保證水平。金管局承接141.61億港元沽盤，以捍衞聯匯制度。於周五(5日)，銀行體系結餘將減少至1,292.93億港元。

●巴西央行於議息會議後宣布，將關鍵的基準貸款利率提高50點子，至13.75%，符合市場預期，為自2021年3月以來連續12次緊縮。

●外媒引述Coincub最新報告指出，2022年第二季德國及美國被並列為對加密貨幣最友好的國家，瑞士升上第3位，新加坡及澳洲則排第4和第5位。

●美國明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利(Neel Kashkari)估計，聯儲局明年不太可能減息。

●紐約9月期油收報每桶90.66美元，跌3.76美元或3.98%；布蘭特10月期油收報每桶96.78美元，跌3.76美元或3.74%。

●紐約12月期金收報每安士1,776.4美元，跌13.3美元或0.74%，結束連續5日升勢。

●英國富時100指數收報7,445點，升36點或0.49%；德國DAX指數收報13,587點，升138點或1.03%；法國CAC指數收報6,472點，升62點或0.97%。