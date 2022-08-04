許繹彬：「政治市」風起雲湧　成交少港股後市難捉摸

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，本周焦點必然是美國國會眾議院議長佩洛西的台灣之行，令中台局勢劍拔弩張；美方的玩火行為，雖暫未觸發台海出現槍林彈雨，但已向疲態盡露的港股再踩多一腳，看來暫時難有強力反彈的勢頭，就算彈極可能只是死貓彈。除非出現突發的利好消息，或成交突然急增；否則暫以5月低位19,178點作重要支持位。由於是政治市主導，市場每日的變化風起雲湧，建議投資者先行等形勢明朗及穩定下來，再作下一步部署。

他指出，港股可謂「屋漏兼逢夜雨」，內地房地產問題繼續發酵，以及外圍局勢又不明朗，恒指再次跌穿20,000水平，今次回落的幅度，較想像中來得兇狠；內地「爛尾樓」問題一直纏繞着A股市場，其後遺症已蔓延至內地銀行，傳出有數之不盡的不良貸款，問題只會愈演愈烈。