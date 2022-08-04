許繹彬：「政治市」風起雲湧 成交少港股後市難捉摸
2022年08月04日 10:09
東網電視更多新聞短片
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，本周焦點必然是美國國會眾議院議長佩洛西的台灣之行，令中台局勢劍拔弩張；美方的玩火行為，雖暫未觸發台海出現槍林彈雨，但已向疲態盡露的港股再踩多一腳，看來暫時難有強力反彈的勢頭，就算彈極可能只是死貓彈。除非出現突發的利好消息，或成交突然急增；否則暫以5月低位19,178點作重要支持位。由於是政治市主導，市場每日的變化風起雲湧，建議投資者先行等形勢明朗及穩定下來，再作下一步部署。
他指出，港股可謂「屋漏兼逢夜雨」，內地房地產問題繼續發酵，以及外圍局勢又不明朗，恒指再次跌穿20,000水平，今次回落的幅度，較想像中來得兇狠；內地「爛尾樓」問題一直纏繞着A股市場，其後遺症已蔓延至內地銀行，傳出有數之不盡的不良貸款，問題只會愈演愈烈。
此外，股王騰訊控股(00700)本周的表現差強人意，其跌幅更遠超大市。許指出，以港股今年的低位18,235點計算，騰訊股價的相對低位仍有295.4港元，本周卻做出288元的暫時低位，是否已經止瀉？暫時未有任何定論，因為現階段從其跌幅及成交額可見，可以「眾矢之的」來形容騰訊的慘況，連續數天有大成交卻仍跌勢未止，短期內未容樂觀。儘管這兩日重回300元以上，但走勢仍欠銳氣。
他指，另一隻有「定海神針」美譽的香港交易所(00388)，在死守襄陽下，最後亦難敵佩洛西的狠擊，一度跌穿350元大關。部分內地房地產及物管股，均紛紛創下52周新低，藍籌股中的碧桂園「孖寶」，碧桂園(02007)及碧桂園服務(06098)，雙雙跌至體無完膚，連同ATMX的科技系列及香港地產股同告下跌，失守兩萬大關乃合情合理。