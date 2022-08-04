【高盛推介】阿里周四公布業績　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴連續第2日裂口高開，現時股價升逾5%，報95港元。阿里近日消息多，最矚目的是周四(4日)公布的首財季業績，市場預料首財季純利料介乎167.22億至236.71億元人民幣，按年跌47.6%至63%。另一方面，阿里任命新獨立董事，阿里表示凸顯對公司治理及董事會多樣化的承諾。亦有報道指軟銀以預付遠期合約沽出阿里股份套現。

觀察個股輪證資金流向，資金近日主要集中流入阿里產品，不論是好倉還是淡倉都有資金流入。在過去5個交易日計算，好倉有逾8,600萬元流入，是第2大資金流入的個股。同期淡倉則有近1,400萬元流入。

阿里購18563，行使價105元，2022年12月21日到期，實際槓桿4.6倍，活躍條款、中年期、低街貨、適合中線部署。

阿里購21826，行使價114.98元，2022年10月27日到期，實際槓桿6.7倍，高槓桿、高敏感度、適合短線部署。

阿里沽17851，行使價88.83元，2022年10月24日到期，實際槓桿4.6倍，行使價80元以上、2個月期以上產品最高槓桿。

阿里牛64028，收回價88元，行使價86元，換股比率100，槓桿比率9.7倍，貼價、高槓桿、新上市。

阿里牛62294，收回價85元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率7.3倍，遠牛、低街。

阿里熊63545，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比率5.4倍，低街貨、遠熊。

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