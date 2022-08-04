亞洲新興市場大花外儲撐本幣　中國今年縮1.39萬億

面對美元強勢，亞洲新興經濟體正沽出美元等外幣，動用大量外匯儲備來支撐本幣匯率，當中中國外匯儲備今年累計減少1,790億美元(約1.39萬億港元)。

雖然亞洲大多數央行也在加息，但外媒引述經濟學家意見，認為加息更多是為了抑制通脹，而不是縮小與聯儲局的利差。緩慢的加息周期可在不將至於令經濟衰退的情況下遏低通脹。

外媒統計顯示，今年以來，印度、泰國和南韓三國外匯儲備合計減少了1,150億美元(約8,970億港元)，通過賣出美元來遏制本幣下跌。中國是最大的新興市場，其未有加入全球的加息浪潮，中國今年外匯儲備已經減少了1,790億美元，至3.07萬億美元，但中國人民銀行也下調了一些關鍵的貸款利率，以抵銷新冠疫情下清零策略的影響。

瑞穗銀行駐新加坡的經濟和策略主管Vishnu Varathan稱，亞洲新興市場央行不願意沉迷於競爭性加息，外匯儲備增加為這些央行提供了一定的空間，可以將其用作支持本幣和抑制輸入性通脹。

Maybank Investment Banking Group經濟學家Chua Hak Bin稱，許多亞洲央行在資本流入和美國低利率時期積累了外匯儲備，現在則可以利用。他指，尤其是對於較小、更開放的經濟體來說，維持匯率穩定對增強經濟信心、降低對出口商和借款人的威脅非常重要。