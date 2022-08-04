郭家耀：港股彈力有限 中海油可吼位低吸
2022年08月04日 10:46
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安里資產管理董事總經理郭家耀表示，近期大市表現反覆，市場關注台海局勢，但暫未見太大危機出現，市場信心回復。但另一方面，投資者亦觀望宏觀經濟表現，目前未算太理想，尤其是內房債務問題。走勢上，恒指經過一輪急跌後，短線或有技術反彈，但要轉勢則需更多政策配合，加上交投持續低迷，反映資金入市態度審慎，恒指短線料在19,500點至20,500點上落為主。
有指阿里巴巴(09988)單一最大股東軟銀集團，今年已透過預付遠期合約，出售手上約1/3的阿里巴巴持股，郭認為透過場外方式售股可減輕沽壓。另外，公司周四(4日)公布業績，雖然市場對其未抱太大期望，但隨着疫情退卻，電商業務有望復甦，新業務虧損料可減少，加上下半年有機會吹政策暖風，螞蟻集團整改亦可告一段落，對阿里均有利好作用，值得長線吸納，相信股價重上100港元關，甚至120元水平難度不大。
郭又指，石油輸出國組織及盟友(OPEC+)開會後決定下月每日增產10萬桶，加上地緣局勢未如早前般緊張，國際油價近期反覆偏軟，估值回復至相對合理水平相。「3桶油」中，中國海洋石油(00883)派息慷慨，或可支持股價，現水平不妨吼位吸納，惟暫時未有條件展開大升浪。