郭家耀：港股彈力有限　中海油可吼位低吸

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，近期大市表現反覆，市場關注台海局勢，但暫未見太大危機出現，市場信心回復。但另一方面，投資者亦觀望宏觀經濟表現，目前未算太理想，尤其是內房債務問題。走勢上，恒指經過一輪急跌後，短線或有技術反彈，但要轉勢則需更多政策配合，加上交投持續低迷，反映資金入市態度審慎，恒指短線料在19,500點至20,500點上落為主。