【高盛推介】科網反彈資金轉入淡倉　即市可留意短期貼價產品

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指連續第2日上升，科網股帶動大市，騰訊控股、美團均升逾3%，快手亦有逾1%升幅，而京東集團及阿里巴巴升幅更加明顯，上升逾5%。

觀察個股輪證資金流向，近日投資者都傾向短線部署捕捉正股短線上落，當股價下跌，資金流入好倉博反彈，而當股價反彈，資金則轉移流入淡倉。周三(3日)科網股反彈，資金流入相關淡倉，美團、騰訊、快手、阿里及京東淡倉都有資金流入，金額介乎100至500萬港元，騰訊美團則是周三最多資金流入的個股產品之一。

部署淡倉的投資者，可根據自身的策略及投資目標選擇產品。從近日部署淡倉的資金看，部分即市部署投資者會選擇短期、貼價產品，因為這類產品不但面值低，能控制注碼，也能提供高槓桿及高敏感度，但要特別注意時間值損耗，宜用作即市買賣的部署。

中線部署的投資者可留意中年期、輕微價外證，這類產品提供合適的槓桿，時間值損耗及引伸波幅敏感度較低，中線持有的風險相對短期證低。基於以上因應策略選擇產品的原則，以下是相應的認股證選擇，以及遠近牛熊證介紹。

騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿9.4倍，短期、高槓桿。

騰訊沽21290，行使價280元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.7倍，中年期、輕微價外。

騰訊熊63532，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率13.1倍，近熊、相近收回價產品最高槓桿。

騰訊熊62242，收回價350元，行使價353元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，遠熊、低街貨。

美團沽17848，行使價175元，2022年9月26日到期，實際槓桿6.5倍，短期、高槓桿、行使價170元以上產品最高槓桿。

美團沽20048，行使價158.48元，2022年10月24日到期，實際槓桿5.9倍，行使價150元以上、2個月期以上產品最高槓桿。

美團熊63542，收回價200元，行使價203元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，貼價、高槓桿。

美團熊58656，收回價210元，行使價213元，換股比率500，槓桿比率5.9倍，遠熊，相近收回價產品最高槓桿。

京東沽19089，行使價214.65元，2022年9月27日到期，實際槓桿7.3倍，短期、高槓桿。

京東沽20475，行使價201.8元，2022年12月12日到期，實際槓桿4.3倍，中年期、輕微價外。

京東熊63543，收回價260元，行使價263元，換股比率500，槓桿比率12.7倍，貼價、低面值、高槓桿。

京東熊52468，收回價280元，行使價283元，換股比率500，槓桿比率6.5倍，遠熊、相近收回價產品最高槓桿。

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