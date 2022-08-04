差估署：新界區上半年私人住宅落成量按年增82%

差餉物業估價署公布2022年首6個月各區私人住宅落成量數據，其中以新界區升幅最顯著，期間有8,591伙單位落成，較2021年同期大增約3,872個單位，升幅約82.1%。至於港島區亦有1,236伙落成，按年同期多484伙，漲幅約64.4%。

不過，今年上半年九龍區只有2,237伙私宅落成，較去年同期的3,490伙，減少1,253個，跌幅達約35.9%。

該署資料顯示，按落成單位的面積劃分，今年上半年實用面積約431方呎以下細單位落成量最多，達到6,484伙，較去年同期大增約3,490伙，升幅約1.17倍。

實用面積約431至752方呎中小型單位落成量亦有3,166個單位，但按年同期減少1,152伙，跌幅約26.7%。

至於實用面積約753至1,075方呎中型單位，今年首6個月落成量也回落至1,368伙，按年同期少212伙，減幅約15.5%。

不過，大型單位落成量則明顯增加。其中實用面積約1,722方呎或以上單位，今年上半年有445伙落成，較去年同期僅89伙，大幅增加357伙，漲幅約4倍。而實用面積約1,076至1,721方呎單位落成量有813伙，亦較去年同期多192伙，升幅約3.23倍。

資料又顯示，今年首6個月私人住宅落成量共12,064伙，較去年同期的8,961伙，增加3,104伙，升幅約34.6%。而今年6月落成單位有902伙，按月減少281伙，跌幅約23.8%。