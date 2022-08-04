調查：高淨值投資者樂觀情緒已降至疫初水平

在對通脹和烏克蘭戰爭對經濟和市場影響的持續憂慮下，瑞銀最新季度《投資者情緒調查》顯示，高淨值投資者的樂觀情緒已降至疫情初期水平，目前近四分之三的投資者擔心會在當前環境下做出錯誤的投資決定，因此偏好持有現金。

不過， 若市場進一步下滑，投資者認為或會有潛在的投資機會，並且對能源安全、智慧出行和自動化或機械人技術等長期投資主題非常感興趣。

瑞銀財富管理聯席總裁兼瑞銀集團歐洲、中東和非洲總裁Iqbal Khan表示，全球投資者對通脹上升、烏克蘭戰爭和或會出現的經濟衰退均感到憂慮。在這樣充滿挑戰的時代，投資者應繼續尋求專家的指導和觀點，以了解環境和潛在機會，並支援他們對流動性、長遠需要和傳承的需求。

至於企業家方面，其樂觀情緒在經歷了兩年來最大跌幅後有所回升，大多數企業家計劃在未來 12 個月內繼續招聘並投資。由於材料成本上漲和對工資上漲的擔憂，近一半企業家預計將在未來六個月內提高價格。

瑞銀財富管理聯席總裁兼瑞銀集團美洲區總裁Tom Naratil指，基於當前的市場環境，企業家對招聘和投資的日益樂觀態度和持續關注是一個令人鼓舞的迹象，因為他們是全球經濟的主要推動力。在企業家駕馭市場的同時，於業務規劃、投資組合多元化和退場規劃上，深思熟慮的財富管理建議和解決方案對他們亦至關重要。