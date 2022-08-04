道期靠穩 紐油企90美元
2022年08月04日 16:11
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●美匯指數報106.34；港匯見7.8498；離岸人民幣(CNH)報6.7632；美元兌日圓報134.14；歐元企1.0187，英鎊處1.2169。金價報1,774美元。布油報96.52美元，紐油報90.6美元。比特幣企2.2萬美元水平。道指期貨升6點。
●市後關注點
20:30 美國7月23日當周持續申請失業救濟人數
20:30 美國上周首次申領失業救濟人數
20:30 美國6月貿易帳
20:30 加拿大6月建築批核、貿易帳
●恒生指數全日收報20,174點，升406點或2.06%；國企指數收報6,879點，升142點或2.12%；科技指數收報4,381點，升134點或3.18%。主板成交889億港元。https://bit.ly/3JtXgX2
-日清食品控股股東次季內地經營溢利按年升38%。
-九龍倉置業中期轉虧14.68億元，派息70仙。
-麥格理調升比亞迪2022至2024財年純利預測。
●滬綜指收升25點，金生物製藥股漲2.2%，釀酒股升1.9%，金融及地產股齊升逾1%。https://bit.ly/3PYGuBX
●中國經濟：
-財政部下周三將港招標發行50億人民幣國債。
●調查：高淨值投資者樂觀情緒已降至疫初水平。
●美股：
-長江集團澄清沒有直接持有尚乘數科股權，並無任何業務往來。
-傳Meta部署發行公司債，已委託銀行安排投資者會議。
-Lucid電動車生產目標降半，供應鏈仍面臨挑戰。
●馬士基警告：全球消費需求減弱，倉庫爆滿趨嚴重。
●能源公司發災難財，聯合國籲全球徵收暴利稅。
●銀行業：
-星展集團：上半年香港盈利按年跌3.89%。
●資金連續5個月流出新興市場，創2005年以來最長紀錄。
●亞洲新興市場大花外儲撐本幣，中國今年縮1.39萬億。