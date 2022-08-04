【產經直播】港股缺水 二萬點關未穩？
2022年08月04日 16:27
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隔晚美股做好，港股周四(4日)亦高開244點後，走勢持續向上，最多升449點，最終收報20,174點，升406點，重返兩萬點關，但成交量不足900億元。台海緊張局勢持續，再加上即將有多隻重磅藍籌股派成績表，在成交欠缺下，港股兩萬關隨時企唔穩？
阿里巴巴(09988)今日(4日)稍後公布季績，不過有傳大股東軟銀(Soft Bank)已透過預付遠期合約方式出售3分1的持股，紓緩大股東直接在市場沽貨憂慮，股價急升5%，股份短期沽壓解除？有冇望重上紅底股？
比亞迪(01211)7月份新能源車銷量按年增2.2倍，有16.25萬輛，而今年首7個月的累計銷量更按年增長2.9倍，刺激股價升2.5%，短期有望升多浸？依家追入遲唔遲？
另一邊廂，蘋概股亦有追捧，有傳美國蘋果公司(Apple Inc.)新手機型號iPhone 14將不會加價，以增加銷量，港股手機孖寶的舜宇(02382)及瑞聲(02018)分別升6%及1.7%，一眾蘋概股可以吼一轉？
相反，航運股受壓，事緣航運界一哥馬士基(Maersk)警告，全球貨櫃需求放緩，海豐國際(01308)跌4%，航運板塊將持續走弱？
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