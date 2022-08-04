【產經直播】港股缺水　二萬點關未穩？

隔晚美股做好，港股周四(4日)亦高開244點後，走勢持續向上，最多升449點，最終收報20,174點，升406點，重返兩萬點關，但成交量不足900億元。台海緊張局勢持續，再加上即將有多隻重磅藍籌股派成績表，在成交欠缺下，港股兩萬關隨時企唔穩？

《東網Money 18》搵嚟種子資本投資總監葉永茂同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道