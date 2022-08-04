長和上半年賺190.88億元　按年增長4.3%

長和旗下上市公司如長建、電能、Cenovus、和電香港及和記港口等已先後公布業績，因此焦點僅剩下零售帝國屈臣氏集團和歐洲電訊巨頭歐洲3集團。

撇除一次性項目之收益，歐洲3集團以當地貨幣計算的EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)按年倒退14%至116.89億元，主要受發射塔服務費用遞增之不利影響，而且意大利利潤貢獻減少、經營成本增加等。不過，歐洲3集團所有其他業務均錄得較佳之毛利總額，大部分國家EBITDA表現改善，可是持續投資於提升網絡及資訊科技以及推出5G，尤其是英國及意大利，導致折舊與攤銷較增加，拖低EBIT(經營溢利)。

儘管意大利受補貼方之批發收益貢獻減少影響毛利總額之表現，惟相關業務正處於過渡期，務求達致以客戶總人數之貢獻增加抵銷批發收益下跌，上季已出現顯著改善趨勢，2022年上半年之客戶服務毛利淨額按年有增長，以及透過擴大其現有批發安排規模收窄批發收益之差距。聯同其他業務較佳之表現、歐洲客戶旅遊活動增加，以及集團之5G網絡已優化，預期歐洲3集團之基本業績表現將改善，並將持續透過新收入來源提升5G投資收益、探索市場內之整合機會以及實現輕資產策略之措施，當中包括網絡共享，藉此提高盈利。

待取得現時屆最後階段之監管機構批准後，預期以總額約37億歐元出售英國發射塔資產權益予Cellnex將於2022年8月完成，將於下半年確認。

屈臣氏方面，收益總額849.5億元，按年增長3%，EBITDA及EBIT分別為60.3億元及43.31億元，以呈報貨幣計算分別按年增長10%及12%，乃由於內地因封城而表現欠佳、不利貨幣兌換影響，以及各市場獲得之政府補貼下降，惟因所有其他地區均表現理想而大致彌補。

撇除貨幣兌換影響及一次性非現金撇銷，歐洲及亞洲業務之基本表現升幅幾乎全數彌補中國保健及美容產品業務於上半年之盈利跌幅，令基本EBITDA及EBIT較去年同期只減少1%。亞洲保健及美容產品業務以當地貨幣計算之EBITDA及EBIT分別增加33%及42%，而歐洲保健及美容產品業務以當地貨幣計算之EBITDA及EBIT則分別增加13%及17%。

展望下半年，歐洲業務將繼續一如去年取得強勁表現，而亞洲業務亦預計穩步復原。內地市場尚充滿挑戰，惟營運部門現正推行各項新措舉，為最終全面重啟經濟活動作好準備。