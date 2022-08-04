長實：買地增土儲從無志在必得　回購會按市況行事

長實集團主席李澤鉅在分析員會議上表示，本港對住宅有強勁需求，港府亦正增加供應，而現時利率升高，認為置業人士要「量力而為」。集團會繼續積極主動增加土地儲備，但「從來都無志在必得」。若回報合適，會隨時出手購地，目前亦有很多資源去增加土儲。

上半年租金收入減少，李氏解釋，主要因較早前出售倫敦的5 Broadgate商廈，雖然中環的寫字樓空置率對高，但對區內寫字樓前景審慎樂觀，過去亦有租客回流核心商業地區，而旗下長江中心二期有望在今年稍後時間招租，預期在2023年尾啟用。

他又指，集團對物業估值取態保守，事實上曾有人士投訴集團的物業比同區物業為低，即使會計準則要重估物業，集團也不會面對太大下調壓力，形容在保守的做法下，「唔使嘔返出嚟」。

李澤鉅強調，集團以「長江實業」為名，地產業務是重要資產，而英式酒館業務亦有土地及物業，集團業務地域分散，具備更強韌性。

他又說，上半年英式酒館業務表現不俗，營業額已回復至新冠肺炎疫情前約九成水平，惟通脹或可能加大成本。另外，相關業務仍可出售項目予合資夥伴、重建、收購等帶來更大潛在回報。即使宏觀經濟環境仍有不確定因素，但集團手上資產質素好及財政自律，整體對集團下半年及全年表現感樂觀。雖然息口上升，惟現時處於淨現金狀態，因此加息對業務影響輕微，反而可能帶來額外收入。

集團早前出售Northumbrian Water業務部分股權，李氏指，這反映集團有許多「寶貝」，基於向來以保守價值持貨，一經重估便予其顯著價值。

至於股份回購方面，他指會按市況行事。對於有分析員指集團每股派息升幅不及盈利增幅，他回應稱，不能以中期息去衡量全年的表現。集團除了物色機會，亦期望給予股東價值。