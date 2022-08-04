7月錄逾54宗二手蝕讓　按月增1成　將軍澳兩房3年輸百萬

不利樓市消息持續湧現，蝕讓潮有惡化迹象，綜合市場資料，7月出現至少54宗帳面貶值的住宅轉手個案，按月再增約10%，已連升4個月。而踏入8月，二手樓愈蝕愈「甘」，將軍澳慧安園有兩房單位，約3年跌價逾16%，期內原業主帳蝕逾百萬元。

市場資料顯示，上月二手住宅市場出現的帳面貶值成交，蒸發樓價金額共逾5,400萬元，宗數是繼3月的63宗後，創今年次高水平。當中有41宗是於2018年或以後購入的沽貨損手個案，佔整體約76%，明顯反映近年樓價已由高位回落。

御半山持4年蝕98萬

屯門新盤低價開售，7月同區錄至少6宗帳蝕二手轉讓個案，當中屯門御半山1B座一個實用面積約404方呎單位，上月以582萬元售出，持貨約4年帳蝕約98.5萬元，期內樓價跌幅約14.5%。

至於大型屋苑如鰂魚涌太古城、紅磡黃埔花園及沙田第一城等，都有業主願意蝕讓出貨。當中沙田第一城錄至少兩宗，均為兩房單位，包括17座中層G室，實用面積約327方呎，售價550萬元，較約4年前購入價帳面低約49萬元。

8月蝕讓情況更趨嚴重，首3日市場已出現逾10宗帳面貶值二手成交。美聯林健偉表示，上述慧安園1座中層H室，實用面積約354方呎，望樓景，減價後獲上車客以515萬元購入，呎價約14,548元。資料顯示，原業主於2019年7月斥617萬元購入上址，是次轉手帳蝕102萬元。

市場消息透露，上址曾於市場叫價約630萬元放盤，估計因為移民賣樓，早前已降價至560萬元，獲洽購後再減價出貨。資料顯示，今年4月同類型單位曾以618萬元售，約數月間樓價平約100萬元。

尚御四房貶9.6%售出

豪宅市場蝕讓情況亦十分普遍。市場消息稱，九龍塘尚御3座一個低層單位，實用面積約1,608方呎，四房雙套房間隔，連車位曾叫價3,100萬元放售，減價約202萬元，市傳以2,898萬元售出，呎價約18,022元。據了解，單位於2010年以近3,100萬元購入，其後以約100多萬元購入車位，樓價期內貶值約9.6%。